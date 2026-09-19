CMD vigilará garantías médicos imputados en caso Senasa 2.0

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SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) fijó este viernes su posición frente al proceso judicial denominado “Senasa 2.0” y anunció que dará seguimiento al caso para verificar que las actuaciones se desarrollen conforme a las leyes y con respeto a las garantías constitucionales de los médicos imputados.

En un comunicado fechado el 18 de septiembre, el gremio aclaró que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas en el proceso.

RESPETO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El CMD afirmó que respeta la independencia de la justicia y sostuvo que no respalda, promueve ni ampara ninguna violación de las leyes.

“Nuestra actuación se limitará de forma exclusiva a vigilar que el proceso judicial se desarrolle en estricto apego a las leyes”, señala el documento suscrito por la Junta Directiva Nacional.

El gremio indicó que mantendrá un seguimiento estricto al desarrollo del expediente y expresó su confianza en que las autoridades judiciales actuarán conforme a la verdad y al Estado de derecho.

VIGILANCIA DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

La posición del Colegio Médico Dominicano se produce en medio del proceso judicial “Senasa 2.0”, que ha generado interés público debido a las acusaciones formuladas contra varias personas, entre ellas profesionales de la salud.

El CMD reiteró que su intervención se limitará a observar que sean respetados los derechos y las garantías constitucionales de los médicos imputados, sin interferir en las investigaciones ni en las decisiones que corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial.

El gremio enfatizó que su actuación no supone asumir posiciones sobre la culpabilidad o inocencia de los involucrados, sino dar seguimiento al cumplimiento de las normas y garantías que deben regir el proceso judicial.

an/am