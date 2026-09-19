EEUU venderá material militar por US$2.700 mm a Ucrania

WASHINGTON, 19 de septiembre.- El Departamento de Estado de Estados Unidos dio el visto bueno para una venta de material militar a Ucrania que alcanzaría los 2.700 millones de dólares, y que incluiría misiles clon S-300, misiles GAM-67, sistemas de misiles guiados por láser de defensa aérea con alcance extendido, kits de modificación de sistemas de lanzamiento y lanzadores móviles, así como radares de sistemas anti-drones, entre otros sistemas de armas.

La venta aún debe contar con el visto bueno del Congreso para concretarse, pero la diplomacia estadounidense la ha hecho viable justamente el mismo día en que entró en vigencia un amplio paquete de sanciones a Rusia, como parte de la Ley Lindsey Graham.

La negociación se cubriría en parte con contribuciones europeas y en parte con recursos de la financiación militar extranjera (FMF) aprobada durante el Gobierno de Joe Biden, que proporciona subvenciones que permiten a los países adquirir armas y equipos de defensa producidos en Estados Unidos.

«El FMF se contará como una contribución de capital estadounidense al Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania mediante un reembolso 1:1», agregó el Departamento de Estado, refiriéndose al fondo que se creó como parte de un acuerdo sobre minerales firmado entre Washington y Kiev.