Dinamarca defiende el acuerdo con EEUU sobre Groenlandia

Copenhague, 19 Sep. (EUROPA PRESS) – El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha defendido este sábado el acuerdo de seguridad alcanzado con Estados Unidos sobre la isla autónoma de Groenlandia con el argumento de que «la situación en el Ártico ha cambiado».

«Es importante en un momento en que la situación de la política de seguridad en el Ártico también ha cambiado», ha argumentado Rasmussen en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro danés ha indicado que «la próxima semana podría ser una buena semana para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos», en referencia a la posible firma del acuerdo aprovechando la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Espera así superar esta «etapa de incertidumbre» y alcanzar «un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte y con ello nuestra seguridad compartida en el marco de la OTAN y Europa, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino».

El mensaje está acompañado de una fotografía de una reunión celebrada en enero en Washington con la presencia de Rasmussen; la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt; el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá «el control permanente» de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la «seguridad compartida» sobre Groenlandia. Frederiksen destaca que el texto «reconoce la soberanía y la integridad territorial» de su país, además del «derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación».

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