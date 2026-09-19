Isla Cuba sufrió octavo apagón nacional del presente año 2026

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LA HABANA, 19 de septiembre (Por France Press).- Cuba sufrió este viernes 18 de septiembre un nuevo apagón nacional, el octavo en lo que va de 2026, luego de que una falla en las líneas de transmisión provocara la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y dejara sin electricidad a más de nueve millones de personas.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación», informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El problema comenzó en el occidente de la isla, donde quedaron sin servicio las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Matanzas.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) indicó que se produjo un «disparo» en una sección de la línea de 220 kilovoltios entre Matanzas y Cienfuegos, en medio de condiciones meteorológicas inestables en la zona. Luego el fallo se terminó por extender al resto del país.

En La Habana, apenas un 5% de la población contaba con electricidad durante la tarde, según AFP. La nueva caída de la red se produjo cuando muchos cubanos ya acumulaban varias horas sin luz por los cortes habituales.

«Es muy fuerte esto porque llevamos varios días sin luz y estamos enfrentando muchos problemas. Ya no es solamente la luz, tenemos problemas con el agua, con el gas», relató a la AFP Lázaro Reyes, de 60 años.

Los problemas eléctricos repercuten también sobre el abastecimiento de agua y los servicios de telefonía. En las últimas semanas, los cortes llegaron a superar las 30 horas en La Habana y, en algunas provincias, las 60 horas consecutivas.

OCHO APAGONES NACIONALES EN MENOS DE NUEVE MESES

El de este viernes es el octavo colapso total del sistema eléctrico cubano en lo que va del año. En marzo se produjeron dos desconexiones nacionales en menos de una semana, mientras que en julio hubo otras tres en apenas ocho días y en agosto se registraron dos nuevas caídas totales.