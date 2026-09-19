BRASIL: Lula anuncia medidas para la seguridad nacional

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RÍO DE JANEIRO, 19 de noviembre (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección en los comicios del 4 de octubre, anunció este viernes un conjunto de medidas para reforzar la seguridad y la soberanía nacional en medio de las presiones internacionales sobre las reservas brasileñas de petróleo y minerales estratégicos.

Entre las medidas anunciadas están la transformación de 138 cárceles en unidades de máxima seguridad, el refuerzo de la vigilancia en las fronteras y la creación de un ministerio para el ramo.

Durante un acto en Río de Janeiro, Lula citó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para advertir sobre la «codicia internacional» hacia las riquezas naturales brasileñas.

El líder progresista recordó que Brasil tiene 16.800 kilómetros de fronteras terrestres desde Argentina hasta Surinam y las Guyanas y otros 8.000 kilómetros de frontera marítima, así como 5,7 millones de kilómetros de mar bajo nuestra tutela.

«Y ahora tenemos petróleo en el Margen Ecuatorial. Así que tenemos que cuidarlo», afirmó el líder progresista.

El mandatario también agregó que «Trump está ahí, atrás de los minerales críticos, atrás del petróleo, atrás de las tierras raras. ¡No! Eso es nuestro».

LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD

Por otra parte, el presidente defendió además la necesidad de aumentar el presupuesto para la seguridad pública y ampliar el número de efectivos policiales y militares.

«No podemos controlar 18.000 kilómetros de frontera sin inversión», subrayó.

El combate a los problemas de seguridad de Brasil se ha convertido en una de las mayores banderas del senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las presidenciales, rival número uno de Lula y con el que está técnicamente empatado en las encuestas de intención de voto.

sp-am