El Salto de la Pulga: Se espera mejor explicación del INABIE

1 Puede que seamos el país con más viajeros inválidos. Basta ver la fila de sillas de ruedas en las puertas de salida de los aeropuertos. ¡La mayoría sin necesitarlas!

2 Estamos progresando: desmantelaron un hotelito en la Zona Colonial, donde 14 hombres ofrecían servicios sexuales desde $500. Tenían una cuenta en Instagram llamada “Juan Binbín”.

3 Deprime encontrarse en las noticias con “altas figuras” de la política que deberían de estar en la cárcel, opinando sobre el presente y futuro de la nación.

4 Y no dé muchas vueltas buscando el motivo del crecimiento de las abstenciones electorales, porque ahí está.

5 El sistema de partidos es necesario, pero mantener económicamente a 33 que no alcanzan el 1% de los votos, es abusar del contribuyente.

6 Todo indica que pagaremos muy caro la vagabundería de los gobiernos, otorgando permisos de importación de arroz para favorecer afiliados políticos.

7 Complacido el Ministerio Público con la prórroga de cuatro meses para presentar el caso Senasa, esperamos que no venga con una chapucería. ¡De fouls ya basta!

8 Se espera una mejor explicación del INABIE a la denuncia de Nuria sobre las tres empresas propiedad de jovencitos sin historial crediticio, que ganaron contratos de $110 millones en almuerzo escolar.

9 ¿Cómo es eso de que el Fonper pagará las prestaciones a los trabajadores y pensionados de Falcondo? ¿Abinader no prometió en 2020 eliminarlo “por ser un nido de corrupción”?

10 Hay programas interactivos que, en vez de pagar salarios a sus comentaristas, deberían cobrarle el espacio que dedican totalmente a promover sus intereses personales.

11 Hay funcionarios de alto nivel en el Banreservas que están nerviosos, después que el TC rechazó la negativa a emitir sus declaraciones juradas. Será interesante ver ciertos montos…

12 Volverá la materia Moral y Cívica a escuelas y colegios. En mis tiempos, eso debía acompañarse con jalones de orejas, “o no entraba”. Ahora el profe caería preso.

13 Sin consultar a nadie, la ADP cambió el horario de clases de la Capital y el Gran Santo Domingo. El Minerd no ha dicho ni pío.

14 Para colmo, ahora quieren que los profesores de escuelas públicas tengan derecho a un año sabático, sueldo incluido, cuando cumplan 10 años de servicio. Entonces, ¡apoyemos ya que el Ministerio de Educación pase a manos de la ADP!

15 Cada vez hay más puntos de ventas de drogas. Se deduce que cada vez más coca se está quedando en el país. Y me excusan…

jpm-am