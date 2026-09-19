Indomet: aguaceros, tormentas eléctricas y calor intenso hoy RD

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la tarde de este sábado se producirán aguaceros locales y tormentas eléctricas en varias provincias del país, debido a la presencia de humedad e inestabilidad atmosférica, combinadas con los efectos locales.

Durante las horas de la mañana podrían registrarse chubascos aislados y tronadas sobre sectores de Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.

AGUACEROS Y TORMENTAS EN EL INTERIOR

En horas de la tarde, se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas en Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

Mientras, en el norte de San Juan y Azua, así como en Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y zonas cercanas, ocurrirán aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones tenderán a disminuir al anochecer.

CALOR INTENSO Y RECOMENDACIONES

El Indomet indicó que predominará un ambiente húmedo y caluroso en gran parte del territorio nacional, con una elevada sensación térmica.

Ante las altas temperaturas, recomendó ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde sin protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

El organismo recordó que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos del calor.

VIGILANCIA CICLÓNICA

El Indomet también informó que mantiene vigilancia sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las Azores.

El sistema presenta un 80 % de probabilidad de formación ciclónica durante las próximas 48 horas y los próximos siete días.

La institución exhortó a la población a mantenerse atenta a sus boletines oficiales mediante www.indomet.gob.do y sus redes sociales @IndometRD.

an/am