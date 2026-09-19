Martínez impulsa proyecto con encuentros “Un café con Abel”

Martínez reiteró su respeto al proceso de medición que realizará el PLD el próximo 18 de octubre y afirmó que su proyecto se mantendrá imparcial.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El exalcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, continúa fortaleciendo su proyecto presidencial mediante los encuentros denominados “Un café con Abel”, espacios de contacto con miembros y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), líderes comunitarios y ciudadanos.

Martínez destacó el valor de estos encuentros para escuchar las inquietudes de la población y conocer de primera mano sus necesidades.

AL MARGEN DE CONSULTA INTERNA DEL PLD

A través de la red social X, Martínez reiteró su respeto al proceso de medición que realizará el PLD el próximo 18 de octubre y afirmó que su proyecto se mantendrá imparcial.

“Respetamos el proceso de medición que realizará el PLD el 18 de octubre y nos mantendremos imparciales. Quienes comparten nuestras ideas y tienen responsabilidades institucionales cumplirán con el partido, como siempre”, expresó.

El dirigente peledeísta aseguró que su proyecto continuará trabajando y que definirá, dentro de los plazos establecidos por la ley, la ruta hacia su candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

SUPERAR DIFERENCIAS DESDE LA UNIDAD

Durante sus actividades, Martínez también abogó por la unidad nacional y exhortó a superar las diferencias para impulsar cambios en el país.

“Debemos unirnos, no solamente como partido, sino como pueblo, para sacar del Gobierno a quienes han permitido el deterioro de los servicios básicos y una bonanza económica que no se refleja en los bolsillos de los trabajadores”, manifestó.

Martínez sostuvo que se acerca el momento de recuperar la seguridad ciudadana, fortalecer los servicios de salud y educación, respaldar la producción nacional y proteger la soberanía.

“No hay mal que dure cien años. El tiempo de restaurar la seguridad ciudadana y blindar nuestra soberanía está cada día más cerca”, afirmó.

El dirigente del PLD planteó que, a partir de 2028, se debe trabajar por una República Dominicana “más ordenada, segura y próspera”.

an/am