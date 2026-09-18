Ante problemas con Haití, Rodríguez Pimentel sugiere diversificar mercados exportación

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El dirigente político y exsenador de Montecristi Héctor Rodríguez Pimentel planteó que la República Dominicana debe aprovechar las recurrentes restricciones comerciales en la frontera con Haití para desarrollar una política nacional dirigida a diversificar los mercados de exportación y evitar que productores dominicanos dependan excesivamente del mercado haitiano.

Rodríguez Pimentel formuló sus consideraciones a propósito de las restricciones aplicadas esta semana por las autoridades haitianas al ingreso terrestre de 22 categorías de mercancías dominicanas, situación que afectó temporalmente el intercambio comercial por Dajabón y que, según informó este miércoles el presidente Luis Abinader, ya fue superada.

“El problema no termina cuando se abre nuevamente la frontera. Si después de cada crisis regresamos exactamente al mismo modelo comercial, simplemente estaremos esperando el próximo cierre”, afirmó.

El exlegislador sostuvo que el país necesita actuar en dos direcciones: “qué hacer mañana en la mañana y qué hacer durante los próximos cinco años”.

Como respuesta inmediata ante situaciones de este tipo, propuso establecer un mecanismo de estabilización mediante el cual el Gobierno, a través del INESPRE, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones, pueda adquirir productos perecederos que queden varados o pierdan temporalmente su mercado.

“Un huevo, un pollo o un vegetal no pueden esperar a que concluya una negociación diplomática. El productor dominicano no puede ser quien pague la factura de cada crisis comercial entre los dos países”, manifestó.

Rodríguez Pimentel consideró igualmente necesario desarrollar alternativas de transporte marítimo para aquellas mercancías cuya entrada terrestre sea restringida por Haití.

En ese sentido, planteó aprovechar el puerto de Manzanillo y estudiar otras instalaciones portuarias dominicanas para establecer mecanismos ágiles de transporte hacia Cabo Haitiano y Puerto Príncipe.

“Si no podemos cruzar el puente, debemos estar preparados para cruzar el mar”, expresó.

Asimismo, propuso fortalecer las certificaciones sanitarias y fitosanitarias de los productos dominicanos y utilizar, cuando corresponda, los mecanismos de consulta y solución de diferencias disponibles en los organismos internacionales de comercio.

Abrir nuevos mercados

Rodríguez Pimentel afirmó que la respuesta de largo plazo debe concentrarse en reducir la vulnerabilidad que genera depender excesivamente de un solo destino para determinados productos agropecuarios.

Propuso que ProDominicana, los ministerios de Agricultura e Industria y Comercio y el sector privado desarrollen una Ruta Comercial del Caribe, dirigida a identificar compradores y establecer canales permanentes de exportación hacia Jamaica, Bahamas, Turks and Caicos, Puerto Rico y otros mercados regionales.

También consideró necesario aprovechar con mayor intensidad el mercado que representa la diáspora dominicana en Estados Unidos.

“No se trata de abandonar el mercado haitiano. Haití debe continuar siendo un importante socio comercial de la República Dominicana. De lo que se trata es de que ningún productor dominicano pueda quedar al borde de la quiebra porque un solo mercado dejó temporalmente de comprarle”, explicó.

El exsenador de Montecristi planteó además impulsar la industrialización de la producción agropecuaria y estudiar la creación de Zonas Francas Agroindustriales Fronterizas en Dajabón, Jimaní, Comendador y Pedernales.

A su juicio, esas zonas permitirían procesar, empacar y exportar productos agropecuarios hacia distintos destinos, creando empleos y disminuyendo la dependencia de las economías fronterizas respecto del intercambio diario con Haití.

jpm-am