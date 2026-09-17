Gobierno aprueba Presupuesto 2027 por mas de RD$2 billones

SANTO DOMINGO.- El Consejo de Ministros aprobó este jueves el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027, por un monto de RD$2,036,844.2 millones, con énfasis en la inversión pública, el desarrollo social, la productividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La reunión, correspondiente al sexagésimo Consejo de Ministros, fue encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.
Los detalles fueron ofrecidos por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
GASTO DE CAPITAL CRECERÁ 19.7 %
Díaz explicó que el proyecto fue formulado bajo un escenario de crecimiento económico real de 4.75 % e inflación promedio de 4.5 %.
La iniciativa contempla ingresos por RD$1,510,574.5 millones, equivalentes al 15.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el techo de gasto se sitúa en RD$1,837,856 millones, equivalente al 19.2 % del PIB.
De acuerdo con Rijo Presbot, el gasto de capital aumentará 19.7 % respecto al presupuesto inicial de 2026, mientras que el gasto corriente crecerá 12.3 %, con el propósito de otorgar mayor prioridad a la inversión pública.
El presupuesto mantiene como áreas prioritarias la educación, salud, protección social, infraestructura, productividad e institucionalidad, en consonancia con las 10 metas priorizadas del Gobierno y los objetivos de Meta RD 2036.
SALUD, EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA
En salud y protección social se contemplan recursos para continuar y concluir hospitales estratégicos, fortalecer las Unidades de Atención Primaria, ampliar la Red Nacional de Emergencias y mantener los programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.
En educación se mantiene la asignación equivalente al 4 % del PIB, con recursos orientados al Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, la formación técnico-profesional y la expansión del transporte escolar.
En materia de infraestructura, el proyecto contempla inversiones en autopistas, sistemas de transporte integrado, agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas.
Entre las obras señaladas figuran la construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros, proyectos de saneamiento universal en localidades turísticas y costeras y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
También se prevén mayores recursos para el Poder Judicial, así como inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza y en el sistema penitenciario.
El Gobierno informó que el proyecto será remitido al Congreso Nacional antes del primero de octubre, conforme al procedimiento establecido para su conocimiento y aprobación.
of-am
Ese presupuesto que se aprobó no es de 2 billones, es de 2 trillones. 2 billones son solo 2,000 millones de pesos.
me gustaría saber cual la tasa de cambio que se aplico para calcular este presupuesto para el el ano 2027.
Tannnnnnnnn diferente a los DES-GRA-CIA-DOS desgobiernos del PLD, que el único presupuesto que asían era pa’llenarse la faltriquera, ese grupo de bandidos.
Ahora con ese presupuesto millonario todo los funcionarios van ha salir más ricos que los come solo.
Muchos préstamos vienen en camino