Gobierno aprueba Presupuesto 2027 por mas de RD$2 billones

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SANTO DOMINGO.- El Consejo de Ministros aprobó este jueves el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027, por un monto de RD$2,036,844.2 millones, con énfasis en la inversión pública, el desarrollo social, la productividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La reunión, correspondiente al sexagésimo Consejo de Ministros, fue encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

Los detalles fueron ofrecidos por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

GASTO DE CAPITAL CRECERÁ 19.7 %

Díaz explicó que el proyecto fue formulado bajo un escenario de crecimiento económico real de 4.75 % e inflación promedio de 4.5 %.

La iniciativa contempla ingresos por RD$1,510,574.5 millones, equivalentes al 15.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el techo de gasto se sitúa en RD$1,837,856 millones, equivalente al 19.2 % del PIB.

De acuerdo con Rijo Presbot, el gasto de capital aumentará 19.7 % respecto al presupuesto inicial de 2026, mientras que el gasto corriente crecerá 12.3 %, con el propósito de otorgar mayor prioridad a la inversión pública.

El presupuesto mantiene como áreas prioritarias la educación, salud, protección social, infraestructura, productividad e institucionalidad, en consonancia con las 10 metas priorizadas del Gobierno y los objetivos de Meta RD 2036.

SALUD, EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En salud y protección social se contemplan recursos para continuar y concluir hospitales estratégicos, fortalecer las Unidades de Atención Primaria, ampliar la Red Nacional de Emergencias y mantener los programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.

En educación se mantiene la asignación equivalente al 4 % del PIB, con recursos orientados al Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, la formación técnico-profesional y la expansión del transporte escolar.

En materia de infraestructura, el proyecto contempla inversiones en autopistas, sistemas de transporte integrado, agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas.

Entre las obras señaladas figuran la construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros, proyectos de saneamiento universal en localidades turísticas y costeras y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

También se prevén mayores recursos para el Poder Judicial, así como inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza y en el sistema penitenciario.

El Gobierno informó que el proyecto será remitido al Congreso Nacional antes del primero de octubre, conforme al procedimiento establecido para su conocimiento y aprobación.

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