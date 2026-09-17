Migración RD dice que mantiene un amplio operativo “de control”

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 17 sep.- La Dirección General de Migración (DGM) informó hoy que mantiene un amplio despliegue de control en República Dominicana, donde en la última jornada fueron detenidas mil 348 personas en condición irregular y otros mil 126 resultaron deportados,.

La institución confirmó la devolución este miércoles de mil 126 haitianos por los cuatro puntos de supervisión fronteriza. Un día antes había reportado mil 404 aprehendidos y mil 217 entregados a las autoridades de Puerto Príncipe.

Los datos forman parte de una dinámica sostenida desde hace más de un año. Entre el 11 y el 13 de septiembre, la DGM contabilizó cuatro mil 130 interdictados, un promedio de mil 377 diarios, y repatrió tres mil 604 durante ese fin de semana.

EN AGOSTO FUERON APRESADOS MAS DE 36 MIL

En agosto, el organismo informó de 36 mil cinco aprehensiones y 34 mil 195 deportaciones, esta última cifra equivalente a un promedio de mil 184 por día.

Las operaciones constituyen parte de la política de control migratorio reforzada por el Gobierno dominicano, con participación de agentes de Migración, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en diferentes zonas del territorio.

En la jornada de ayer, las provincias del Sur concentraron 505 de las mil 348 retenciones, con Elías Piña a la cabeza, con 255 casos. En esa región también fueron reportadas intervenciones en Independencia, Pedernales, San Cristóbal, Barahona y Bahoruco.

La DGM señala que, tras los procedimientos correspondientes, las personas que no pueden demostrar una condición migratoria regular son trasladadas hacia los puntos fronterizos para su posterior entrega a las autoridades del vecino país.

of-am-sp