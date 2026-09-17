Detienen a 2,352 extranjeros en situación irregular en la RD

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que 2,352 extranjeros en situación migratoria irregular fueron detenidos el miércoles 16 de septiembre durante operativos realizados en distintas provincias del país, de los cuales 332, equivalentes al 14 %, correspondieron al Cibao Central.

La institución indicó además que 1,464 personas fueron deportadas por la frontera como parte de las acciones ejecutadas durante la jornada.

LA VEGA ENCABEZÓ OPERATIVOS EN EL CIBAO

En el Cibao Central, La Vega registró la mayor cantidad de detenciones, con 126, seguida de Santiago, con 52; Duarte, 48; Sánchez Ramírez, 38; Hermanas Mirabal, 35, y Monseñor Nouel, 33.

En la región Norte también fueron reportados 114 detenidos en Puerto Plata, 95 en Valverde, 65 en Espaillat, 50 en Samaná, 32 en María Trinidad Sánchez y 12 en Santiago Rodríguez.

A nivel nacional, Santo Domingo encabezó el reporte con 480 detenidos.

MAYOR PRESENCIA DE OPERATIVOS EN LA FRONTERA

En las provincias fronterizas fueron detenidos 249 extranjeros en Dajabón, 144 en Pedernales, 100 en Independencia, 82 en Elías Piña y 80 en Montecristi.

En la región Este, la DGM reportó 55 detenciones en La Altagracia, 20 en Monte Plata, 17 en El Seibo, 15 en La Romana y nueve en Hato Mayor.

Mientras, en el Sur se registraron 76 detenidos en Azua, 73 en San Juan, 60 en Bahoruco, 60 en Barahona, 39 en San Cristóbal, 30 en San José de Ocoa y 28 en Peravia.

DGM ENCABEZÓ LA MAYORÍA DE LAS INTERDICCIONES

Del total de 2,352 interdictados, 1,556 correspondieron a agentes de la DGM; 370 al Ejército de República Dominicana; 235 a la Policía Nacional; 40 a la Fuerza Aérea Dominicana, y 66 al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), ambos organismos del Ministerio de Defensa.

La Dirección General de Migración reiteró que estas jornadas forman parte de su labor permanente para garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente y contribuir al orden en el territorio nacional.

of-am