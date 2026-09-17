Expresidente haitiano aspirará máximo cargo elecciones 2026

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Puerto Príncipe, 17 sep.- El expresidente de Haití Jocelerme Privert participará como candidato a la máxima magistratura en las próximas elecciones, cuya primera vuelta será el 13 de diciembre, informó hoy el diario Le Nouvelliste.

El exmandatario inscribió su nombre en la plataforma en línea del Consejo Electoral Provisional (CEP) para aspirar al cargo, según establece el Decreto que norma la legalidad de los comicios, añadió el periódico.

«Jocelerme Privert se lanza a la carrera presidencial», titula Le Nouvelliste su nota de anuncio sobre el tema, con declaraciones del propio exjefe de Estado.

«He presentado mi candidatura a la presidencia de la República, bajo la bandera de la agrupación Ayiti Transfome (Transformar a Haití)», comunicó el político, quien gobernó Haití entre febrero de 2016 y febrero de 2017.

El candidato presidencial aseguró que la restauración del orden democrático y constitucional es la única vía «para sacar al país de la inestabilidad, el disfuncionamiento institucional, la crisis de seguridad y la pobreza que afecta a nuestros compatriotas».

«Y eso es lo que justifica mi candidatura», deslizó el expresidente, originario de la comunidad sudoriental de Petit-Trou-de-Nippes, quien, tras su inscripción, debe presentar ahora ante el CEP la documentación pertinente y esperar la validación de esa instancia.

Privert, también expresidente de la Asamblea Nacional, explicó que su prioridad será «restablecer la seguridad», y «lograr el retorno de los dos millones de desplazados internos del país, mediante un programa de vivienda y reurbanización de la región metropolitana».

El candidato presidencial también garantizó a los jóvenes «la esperanza de construir su vida en el país a través de un programa de creación masiva de empleo y de la reactivación de la economía mediante inversiones extranjeras».

Abogó, asimismo, por la reconstrucción de las escuelas y facultades destruidas por ataques de las pandillas armadas que asolan el país, «para permitir que niños y jóvenes regresen a las aulas».

of-am