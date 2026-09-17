Abinader inaugurará obras y visitará Punta Bergantín en PP

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader desarrollará este viernes una agenda de trabajo en la provincia Puerto Plata, donde encabezará la inauguración de varias obras de infraestructura educativa, vial, atención a la primera infancia y gestión de residuos, además de visitar el Proyecto Turístico Punta Bergantín.

La jornada comenzará a las 11:00 de la mañana con la visita del mandatario a Punta Bergantín, iniciativa vinculada al desarrollo turístico de la provincia y a la expansión de su oferta de servicios y oportunidades económicas.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Posteriormente, Abinader se trasladará al municipio de Sosúa, donde inaugurará el Centro Educativo Profesor Miguel Ángel Rivera Silverio. Durante la actividad también serán entregadas dos aulas del nivel inicial en la Base Aérea y el remozamiento de la Escuela Básica Juan Lockward.

La agenda continuará con la inauguración del Liceo Gregorio Luperón, nueva infraestructura destinada a ampliar la capacidad educativa de la zona.

CONECTIVIDAD Y VIALIDAD

El jefe de Estado también encabezará la inauguración del puente sobre el río Camú, obra destinada a mejorar la conectividad vial, y dejará en funcionamiento el plan de asfaltado de los sectores Bayardo y Barrio Nuevo, en la zona oeste de Puerto Plata.

Más adelante, inaugurará la Estancia Infantil Abar, ubicada en el sector El Avispero, y el Centro Educativo Primario Olivia Capellá, en el sector Los Olivos.

De manera simultánea, serán entregadas tres aulas iniciales en el Centro Educativo Arzeno Brugal, tres en la Escuela Alejandro Pina y dos en la Escuela Silvano Reynoso, en La Isabela.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La agenda presidencial concluirá con la inauguración de la Planta de Valorización y Relleno Sanitario Jaime Manuel Camps Power Recycling, S. R. L., infraestructura destinada al manejo, aprovechamiento y disposición de residuos sólidos.

Las obras forman parte de las iniciativas que buscan fortalecer los servicios públicos y las infraestructuras de la provincia, con intervenciones en áreas como educación, movilidad, atención a la primera infancia y gestión ambiental.

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