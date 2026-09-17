TSE reserva fallo sobre nulidad personería 33 entidades políticas

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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reservó el fallo sobre una demanda que busca anular la personería jurídica de 33 partidos, agrupaciones y movimientos políticos que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024.

El tribunal, presidido por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, otorgó un plazo común de diez días a las partes para depositar sus escritos justificativos de conclusiones.

DEMANDA CONTRA ORGANIZACIONES

La acción fue presentada por el Proyecto Visión Nación (PVN) y el doctor José Cristopher Ramírez, mediante una instancia depositada el 9 de julio, en la que solicitan al TSE declarar la nulidad de la personería jurídica de las organizaciones que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido por la legislación.

Los accionantes pidieron además ordenar a la Junta Central Electoral (JCE) aplicar el artículo 75 de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al considerar que dicha disposición establece las consecuencias jurídicas para las organizaciones que no alcanzan el porcentaje requerido.

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS EMPLAZADOS

A solicitud de la JCE, las organizaciones fueron puestas en causa ante el tribunal. Entre ellas figuran Unidad Nacional (PUN), Justicia Social (JS), Alianza País (ALPAIS), Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Cívico Renovador (PCR), Generación de Servidores (GenS), MODA, Humanista Dominicano (PHD)

Asimismo, Alianza por la Democracia (APD), Primero La Gente (PPG), Esperanza Democrática (PED), Opción Democrática (OD), PQDC, Liberal Reformista (PLR), Frente Amplio, PRI, PAL, PPC, PDP, UDC, PASOVE, PSC, PDI, PNVC, FNP y Camino Nuevo.

También fueron emplazados seis movimientos locales e independientes: MIUP, MCNPC, Movimiento Político Águila, MHI, Movimiento Cívico Cabrereño, Confraternidad Dominicana y el Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo.

an/am