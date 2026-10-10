Grupo SID es reconocido como Gran Exportador Dominicano

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SANTO DOMINGO.- Grupo SID fue reconocido como Gran Exportador Dominicano, una distinción que destaca su trayectoria en los mercados internacionales, su capacidad productiva y su contribución al fortalecimiento de la oferta exportable de manufactura nacional.

Durante 2025, la organización destinó más de US$77 millones a inversiones para ampliar y fortalecer sus capacidades productivas, expandió su presencia a 22 mercados internacionales y consolidó un portafolio de 146 referencias de productos manufacturados en República Dominicana.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

“Para nosotros, este premio reviste una gran relevancia porque, más allá de reconocer cuánto exportamos, pone en valor la manera en que lo hacemos: la innovación, los empleos que generamos, los vínculos con proveedores locales y el compromiso de producir cada vez mejor y de forma más sostenible”, afirmó Roberto Bonetti Pastoriza, vicepresidente de Inversión y Exportación de Grupo SID.

La estrategia de internacionalización ha permitido ampliar la presencia de productos dominicanos en mercados del Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Su oferta incluye alimentos, bebidas, artículos de higiene y productos para el cuidado del hogar, comercializados con aliados como la National Supermarket Association (NSA) y Walmart.

PROMOCIÓN COMERCIAL Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

En los últimos tres años, Grupo SID participó en 15 ferias internacionales, 43 misiones comerciales y 22 rondas de negocios. Asimismo, ha aprovechado acuerdos de integración comercial como el DR-CAFTA y CARICOM para ampliar las oportunidades de acceso a nuevos mercados.

El crecimiento de sus exportaciones también se sustenta en mejoras de productividad, eficiencia e innovación, así como en el cumplimiento de estándares internacionales de calidad, inocuidad y sostenibilidad.

La empresa cuenta con certificaciones como ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, RSPO, FDA e ISO/IEC 17025, que respaldan sus operaciones frente a las exigencias de los mercados internacionales.

APORTE A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

El reconocimiento constituye un nuevo hito en más de tres décadas de internacionalización, durante las cuales el grupo ha ampliado su oferta y fortalecido sus capacidades productivas.

Con inversiones, innovación y vínculos con proveedores locales, Grupo SID busca consolidar empresas competitivas y llevar productos dominicanos de calidad a nuevos consumidores, contribuyendo al desarrollo de la capacidad productiva nacional.

an/am