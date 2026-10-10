Rusia intercepta 403 drones tras acuerdo entre Putin y Trump

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, no precisó sobre daños humanos ni materiales.

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MOSCU.- Las defensas antiaéreas rusas interceptaron cientos de drones que se dirigían hacia la región de Moscú horas después de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, sostuvieran una conversación telefónica en la que abordaron asuntos energéticos y alcanzaron un entendimiento sobre el suministro de combustible diésel.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó que fueron detectados 403 vehículos aéreos no tripulados entre las 20:30 del jueves 9 de octubre y las 8:30 de la mañana de este sábado.

La información no precisa la hora exacta de cada incursión ni establece una relación directa entre los ataques y la conversación presidencial.

ATAQUES CON DRONES TRAS LA CONVERSACIÓN PRESIDENCIAL

Según Sobianin, la mayor parte de los aparatos fue interceptada en zonas alejadas de Moscú, mientras que otros 25 fueron destruidos en las proximidades de la ciudad.

Las autoridades no ofrecieron en el comunicado citado un balance detallado de posibles víctimas o daños materiales relacionados con los intentos de ataque contra la región de la capital rusa.

La ofensiva se produjo en un contexto marcado por la continuidad de los ataques aéreos entre Rusia y Ucrania, pese a los contactos diplomáticos entre Moscú y Washington.

PUTIN PROMETE SUMINISTRAR DIÉSEL A ESTADOS UNIDOS

Durante la conversación telefónica del viernes, Trump afirmó que Putin se comprometió a suministrar más de 300.000 toneladas de combustible diésel de inmediato, otras 500.000 toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicionales posteriormente, con el propósito de contribuir al abastecimiento de los mercados estadounidense y mundial.

El presidente estadounidense calificó el entendimiento como un acuerdo muy importante y expresó su agradecimiento a su homólogo ruso.

ATAQUES EN OTRAS REGIONES DE RUSIA

Los ataques nocturnos también afectaron a la provincia rusa de Rostov, donde, según las autoridades regionales, se registraron daños en un puente ferroviario y varios edificios residenciales.

Asimismo, el 8 de octubre, Ucrania lanzó otra incursión con drones contra la ciudad de Omsk, en Siberia. Durante esa operación, un complejo industrial recibió algunos impactos, aunque la mayoría de los aparatos fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Los nuevos incidentes evidencian la persistencia de las operaciones con drones en territorio ruso, mientras los contactos entre Trump y Putin abren espacios de diálogo sobre asuntos estratégicos y energéticos sin que, por el momento, se haya detenido la dinámica de los ataques.

an/am