Lluvias y tormentas eléctricas hoy sábado; 5 zonas en alerta 

SANTO DOMINGO.– La aproximación de un sistema frontal a la región central de Cuba provocará un incremento de las lluvias este sábado 14 de noviembre en distintas localidades de la República Dominicana, principalmente durante la tarde, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que el fenómeno, combinado con la humedad transportada por el viento del este-sureste, favorecerá aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

PROVINCIAS BAJO ALERTA

Las precipitaciones incidirán principalmente en Pedernales, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y el Gran Santo Domingo.

Ante estas condiciones, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantenía cinco demarcaciones bajo alerta verde: Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal y Azua, debido al riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Asimismo, Indomet mantiene bajo vigilancia meteorológica a Barahona, Azua, San José de Ocoa, Pedernales, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, por las precipitaciones previstas durante las próximas 24 a 48 horas.

LLUVIAS CONTINUARÁN EL DOMINGO

Para este domingo 15, el sistema frontal se acercará más al territorio nacional, generando mayor inestabilidad atmosférica, con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noroeste, el litoral atlántico, el sureste, el suroeste y la cordillera Central.

En el Gran Santo Domingo se esperan chubascos matutinos y aguaceros dispersos con tronadas durante la tarde.

Sin embargo, para el lunes 16 se pronostica una disminución de las precipitaciones por el alejamiento del sistema frontal y la entrada de una masa de aire menos húmeda.

PRECAUCIÓN EN LAS COSTAS

Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa caribeña y el nordeste de la costa atlántica, debido a condiciones anormales de viento y oleaje.

Las temperaturas continuarán calurosas durante el día, con máximas de 29 a 31 grados Celsius en el Gran Santo Domingo.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.

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