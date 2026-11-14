Migración dominicana amplía controles las zonas agrícolas

Datos del Instituto Nacional de Migración indican que el 33.8 por ciento de los trabajadores haitianos ocupados en el país se desempeña en el sector agropecuario.

Santo Domingo, 14 nov (Prensa Latina) Las autoridades migratorias dominicanas intensificaron los controles en comunidades rurales y zonas agrícolas del norte del país, donde la demanda de mano de obra extranjera tiene una presencia significativa, informaron hoy.

La Dirección General de Migración reportó 708 interdicciones durante una jornada de inspección, que abarcó localidades de Santiago, La Vega, Espaillat, Duarte y Sánchez Ramírez, así como comunidades de Dajabón, Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez.

Los agentes verificaron la documentación de extranjeros en parajes y comunidades rurales, entre ellos Licey al Medio, Tamboril, Manga Larga, Jeremías, Villa La Mata, Angelina y Fantino.

El despliegue también alcanzó localidades fronterizas y provincias del norte, además de sectores de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná.

La intervención en zonas agrícolas coincide con la importancia de la mano de obra inmigrante, principalmente haitiana, para la producción agropecuaria, especialmente en actividades que requieren numerosos trabajadores durante las distintas etapas de cultivo y cosecha.

Datos del Instituto Nacional de Migración indican que el 33.8 por ciento de los trabajadores haitianos ocupados en el país se desempeña en el sector agropecuario.

Asimismo, una encuesta sectorial identificó que los extranjeros representaban el 66.8 por ciento de la fuerza laboral entrevistada en cultivos como arroz, plátano y habichuelas (frijoles).

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