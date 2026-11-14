Techy Fatule, León Yamil y Noa conquistan su primer Grammy

SANTO DOMINGO.– La música dominicana celebró una noche histórica en la 27.ª edición de los Premios Grammy Latinos, celebrada el pasado jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, donde Techy Fatule, León Yamil y J Noa conquistaron su primer gramófono dorado.

Los tres artistas fueron reconocidos en diferentes categorías durante la ceremonia Premiere, previa a la gala principal, destacando la diversidad y proyección internacional del talento dominicano en la música latina.

TECHY FATULE TRIUNFA CON «CHULA»

La cantante Techy Fatule ganó en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata por su producción «Chula», integrada por 12 canciones inéditas que exploran ritmos como merengue, pambiche, típico, bachata, bolero, palo y mambo.

Emocionada, agradeció a su equipo, familiares y colaboradores, y dedicó parte de su discurso a su abuela Fantina, cuya relación con la música marcó su vida. «Me dijo antes de irse que no podía vivir sin la música y yo tampoco», expresó.

LEÓN YAMIL SE DESTACA COMO COMPOSITOR

El cantautor dominicano León Yamil obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Tropical por «Nombre y apellido», tema que escribió junto a Luis Enrique y Ender Thomas, e interpretado por el salsero nicaragüense Luis Enrique y De La Ghetto.

Con más de 12 años de trayectoria, ha trabajado en proyectos musicales de artistas como Prince Royce, Olga Tañón, Feid y Manny Cruz, consolidando su carrera en la composición.

J NOA HACE HISTORIA EN EL RAP

La rapera sancristobalense J Noa conquistó el premio a Mejor Canción de Rap/Hip Hop por «Antisistema», junto al productor hondureño Trooko, tras alcanzar su cuarta nominación.

La joven artista, reconocida por la rapidez de sus interpretaciones y sus letras de contenido social, se convirtió en una de las representantes dominicanas más destacadas de esta edición.

CHICHÍ PERALTA RECIBE HOMENAJE

Previo a la ceremonia, el músico, compositor, arreglista y productor dominicano Chichí Peralta recibió el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy 2026, distinción que reconoce sus importantes aportes y trayectoria en la música latina.

Los reconocimientos de esta edición reafirman la presencia dominicana en la industria musical internacional, tanto en la interpretación como en la composición y producción.

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