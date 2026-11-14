Punta Cana, líder en turismo de Latinoamérica por tercer año

El galardón fue entregado durante la XXVII Gala Anual de Reconocimientos a la Excelencia en Meetings & Events, celebrada en Ciudad de México.

CIUDAD DE MEXICO.- Punta Cana fue reconocido por tercer año consecutivo como “Mejor Destino en Latinoamérica” en la entrega de la Medalla a la Excelencia en Meetings & Events 2026, otorgada por la revista especializada Convenciones Latinoamérica, consolidando su posicionamiento en la industria del turismo de reuniones.

La distinción reconoce su capacidad para albergar congresos, convenciones y viajes de incentivo, así como el desarrollo de una oferta turística que trasciende sus tradicionales atractivos de sol y playa.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

El galardón fue entregado durante la XXVII Gala Anual de Reconocimientos a la Excelencia en Meetings & Events, celebrada en el Hotel Fiesta Americana Reforma, en Ciudad de México.

Los ganadores fueron seleccionados mediante la Encuesta Nacional a la Excelencia, que recoge las valoraciones de profesionales y especialistas del sector MICE sobre destinos, empresas y líderes que contribuyen al desarrollo de esta industria.

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

Punta Cana cuenta con una infraestructura especializada para recibir encuentros internacionales de diferentes dimensiones.

Entre sus principales instalaciones figura el Centro Internacional de Convenciones de Punta Cana (ICC Punta Cana), ubicado en Bávaro, con más de 6,000 metros cuadrados, capacidad para 3,500 participantes y 39 salas divisibles.

También destaca el Barceló Bávaro Convention Center, con más de 11,500 metros cuadrados de instalaciones y capacidad para aproximadamente 2,600 delegados.

A estas facilidades se suman la conectividad del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la amplia oferta hotelera, gastronómica y de entretenimiento, factores que fortalecen su competitividad como sede de eventos internacionales.

PROMOCIÓN DEL TURISMO DOMINICANO

El reconocimiento coincide con la participación de República Dominicana en ITB Américas, celebrada del 10 al 12 de noviembre en Guadalajara, México, donde representantes del sector turístico promovieron la diversidad de la oferta nacional y fortalecieron vínculos comerciales.

La distinción reafirma el potencial de Punta Cana y de República Dominicana para ampliar su presencia en el mercado internacional de reuniones, un segmento que contribuye a diversificar el turismo, atraer nuevos visitantes e impulsar la actividad económica.

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