Dictan 15 años a hombre violó sexualmente un niña de siete

PUERTO PLATA.– Un tribunal condenó a 15 años de prisión a un hombre hallado culpable de violación y abuso sexual contra una niña de siete años, en hechos ocurridos durante el 2025.

Tomás Antonio Polanco Padilla (Thomas) recibió la sentencia luego de que el Ministerio Público presentara las pruebas que demostraron su responsabilidad penal en los hechos cometidos contra la menor, cuya identidad se reserva por razones legales.

DENUNCIA E INVESTIGACIÓN

El proceso judicial comenzó tras la denuncia presentada por la madre de la víctima ante la Fiscalía de Puerto Plata, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

La acusación estuvo respaldada por pruebas periciales y testimoniales, entre ellas un certificado médico legal y una entrevista psicológica forense realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La fiscal Carmen Daynisa Rosario dirigió las investigaciones, mientras que el fiscal Leury V. Ureña Morrobel representó al Ministerio Público durante el proceso judicial.

SENTENCIA Y FUNDAMENTO LEGAL

El órgano acusador demostró que el condenado violó las disposiciones del artículo 331 del Código Penal dominicano y del artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, que establece la protección y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

Los jueces Jakayra Veras, Benecia Rojas y José Juan Jiménez, integrantes del Tribunal Colegiado de Puerto Plata, dispusieron que Polanco Padilla cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de esa provincia.

Tras conocerse el fallo, la Fiscalía de Puerto Plata reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y la persecución de los delitos sexuales contra menores de edad.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades cualquier sospecha de abuso infantil.

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