La inflación vuelve a mirar hacia arriba (OPINION)

Por DANIEL TORIBIO

La inflación volvió a dar una señal incómoda en octubre. Después de tres meses de descenso, la tasa interanual pasó de 5.12 % en septiembre a 5.14 %. Son apenas dos centésimas de punto porcentual. Lo que importa es que la inflación sigue por encima del 5 %, el límite superior del rango meta del Banco Central.

En junio, la inflación interanual había llegado a 5.67 %. Bajó en julio, agosto y septiembre. El leve repunte de octubre dice poco sobre lo que ocurrirá en noviembre. Lo cierto es que la inflación sigue fuera del rango meta.

El detalle del índice de precios al consumidor ayuda a entender qué pasó. En octubre los precios subieron 0.58 %, frente a 0.33 % en septiembre. El grupo de transporte aumentó 1.57 %, principalmente por el encarecimiento de las gasolinas y el gasoil. El de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 0.41 %, con aumentos en productos de consumo habitual como el arroz, los huevos y los plátanos.

El transporte y los alimentos explicaron cerca de dos tercios del aumento mensual. Basta mirar lo que se gasta en el colmado y en el pasaje para entender por qué esos dos grupos pesan tanto en el presupuesto familiar.

La inflación subyacente cuenta otra parte de la historia. Pasó de 4.61 % en septiembre a 4.54 % en octubre y lleva tres meses consecutivos de descenso. Ese indicador excluye los combustibles y algunos alimentos cuyos precios varían mucho. Por eso ayuda al Banco Central a seguir las presiones de fondo sobre los precios.

Para quien tiene que comprar arroz, huevos y plátanos o pagar el transporte para ir al trabajo, esa mejoría se siente poco. Esos gastos se pagan a los precios de hoy. En octubre, la canasta familiar promedio superó los RD$50,000. Si la inflación vuelve al rango meta, los precios seguirán subiendo en promedio, pero más despacio. Una cosa es que la compra del mes se encarezca menos y otra muy distinta es que vuelva a costar lo mismo.

El promedio nacional reúne gastos muy distintos. En un hogar donde la comida y el transporte absorben parte del ingreso, esas alzas dejan menos dinero para lo demás. El Banco Central ha señalado que las expectativas de mediano plazo se mantienen cerca del 4 %. Ese dato y la baja de la inflación subyacente importan para la política monetaria. Mientras tanto, la inflación general lleva desde abril por encima del 5 %.

Dos centésimas dicen poco sobre el rumbo de la inflación. Para las familias, lo concreto en octubre fue que subieron los precios de alimentos y combustibles. Es lo que se siente en el colmado y al llenar el tanque.

SP-AM