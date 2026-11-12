Empresarios piden R. Dom. consensuar reforma laboral

SANTO DOMINGO.- La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) llamó hoy a reanudar las conversaciones entre empresarios, sindicatos y Gobierno sobre la reforma del Código de Trabajo, para alcanzar acuerdos que favorezcan la formalización del empleo.

La presidenta de la organización, Laura Peña Izquierdo, situó la informalidad como uno de los principales desafíos del mercado laboral dominicano y estimó que afecta a alrededor del 54 por ciento de los trabajadores, frente a una media regional del 50 por ciento.

Durante la apertura del XXIV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de Copardom, la dirigente empresarial consideró necesario revisar los costos asociados a la contratación formal, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que disponen de menos recursos para asumir las obligaciones laborales.

Peña Izquierdo sostuvo que el diálogo constituye la vía para resolver las diferencias que permanecen en la propuesta de reforma y recordó que durante tres años los sectores involucrados han discutido distintos aspectos de la legislación.

En ese proceso, según explicó, se alcanzaron entendimientos sobre jornadas laborales, procedimientos y teletrabajo, aunque todavía permanecen asuntos pendientes.

Entre estos últimos figura el régimen de cesantía, uno de los temas que más diferencias genera entre los representantes empresariales y sindicales.

Al abordar ese punto, Peña Izquierdo planteó que la discusión no debe limitarse a modificar el sistema de cesantía, sino que también podría contemplar alternativas de protección para los trabajadores que pierdan sus empleos.

En ese sentido, propuso examinar el seguro de desempleo previsto en la Ley de Seguridad Social y comparar sus costos para los empleadores con los compromisos económicos que actualmente supone la cesantía.

Asimismo, mencionó la posibilidad de introducir cambios fiscales que contribuyan a disminuir las cargas que enfrentan las empresas por la contratación de personal.