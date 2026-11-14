Gobierno dominicano evaluará demandas del Colegio Médico

El Presidente del gremio médico, Luis Peña Núñez, ofreció la información este sábado.

Santo Domingo, 14 nov (Prensa Latina) El Gobierno dominicano evaluará las demandas salariales y laborales del Colegio Médico Dominicano (CMD), así como las necesidades de infraestructura y equipamiento hospitalario, informó hoy el presidente de esa organización, Luis Peña Núñez.

El dirigente gremial explicó que el mandatario Luis Abinader asumió ese compromiso durante un encuentro celebrado en el Palacio Nacional, donde recibió el pliego reivindicativo del sector.

En cuanto a los médicos pensionados, anunció que en los próximos días se firmará un decreto para ampliar el listado de beneficiarios de aumentos de pensiones.

También informó sobre la revisión de casos particulares y la creación de una comisión que coordinará con el Servicio Nacional de Salud (SNS) la solución de expedientes pendientes de jubilación.

Entre las principales reclamaciones figuran el pago de incentivos por antigüedad a los profesionales con más de 15 años de servicio, el aumento de las tarifas por guardias presenciales, las compensaciones por distancia y la apertura de nuevas plazas para médicos generales y especialistas.

El CMD también exige mayor seguridad en los hospitales, reparación y mantenimiento de equipos médicos, terminación de obras sanitarias pendientes y fortalecimiento de la atención primaria.

Peña Núñez indicó que el Poder Ejecutivo analizará la viabilidad financiera de las propuestas y convocará al gremio en las próximas semanas para comunicar su respuesta.

El encuentro se produjo después de varios reclamos y acciones de protesta del sector.

El 13 de octubre pasado, el CMD realizó un paro nacional de 24 horas que afectó las consultas y cirugías electivas en los hospitales públicos, aunque mantuvo los servicios de emergencia y la atención a pacientes críticos.

Posteriormente, convocó otra paralización para el 4 de noviembre y una marcha hacia el Palacio Nacional el día 11, pero suspendió ambas actividades tras recibir la invitación del mandatario para dialogar.

idm/mpv