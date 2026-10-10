ESPAÑA: inauguran en Madrid feria inmobiliaria dominicana

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MADRID, España.– El Banco BHD y Arenal Inmobiliaria inauguraron la tercera edición de la Feria Inmobiliaria Dominicana 2026, una iniciativa dirigida a facilitar el acceso a financiamientos hipotecarios para los dominicanos residentes en España interesados en adquirir una vivienda en República Dominicana.

El evento, organizado por Arenal Inmobiliaria y patrocinado por el Banco BHD, se desarrolla del 9 al 11 de octubre en el hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana, ubicado en la Plaza Carlos Trías Bertrán número 4, en Madrid.

Durante los tres días de la feria, los asistentes pueden conocer una amplia oferta de proyectos inmobiliarios en República Dominicana, con opciones de viviendas en planos, en construcción y listas para entrega. Asimismo, reciben orientación de especialistas del Banco BHD sobre las alternativas de financiamiento disponibles, los aspectos que deben evaluar antes de adquirir una propiedad y los requisitos para acceder a un préstamo hipotecario desde el exterior.

Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Especializadas del Banco BHD, destacó la importancia de mantener el acompañamiento financiero a los dominicanos que residen fuera del país.

“Para nosotros es de vital importancia continuar acompañando a nuestros compatriotas en el exterior. Queremos que todos los dominicanos que se encuentran fuera del país tengan la posibilidad de adquirir una vivienda en su tierra natal”, expresó.

Por su parte, María Báez Castillo, gerente general de Arenal Inmobiliaria RD, dio la bienvenida a los participantes durante el acto inaugural y valoró la continuidad de esta iniciativa por tercer año consecutivo.

“Para nosotros es de gran satisfacción realizar la Feria Inmobiliaria Dominicana por tercer año consecutivo. Esta edición nos compromete a seguir brindando opciones de compra seguras y de calidad a nuestros compatriotas, apoyándolos así en la consecución de un sueño tan importante como la compra de una vivienda”, manifestó.

ALIANZA PARA FACILITAR EL ACCESO A VIVIENDAS

La tercera edición de la feria se enmarca en el acuerdo de negocios establecido entre Arenal Inmobiliaria y el Banco BHD, entidades que desde 2024 desarrollan actividades conjuntas para ofrecer información y orientación sobre financiamientos hipotecarios a los dominicanos residentes en el exterior.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Banco BHD por respaldar espacios que permitan a la diáspora conocer las oportunidades de inversión inmobiliaria en República Dominicana y recibir asesoría sobre los procedimientos necesarios para adquirir una propiedad desde el extranjero.

Como parte de esta estrategia, ambas entidades también han participado en iniciativas dirigidas a la comunidad dominicana en Estados Unidos. Recientemente, el Banco BHD celebró la cuarta edición de su Feria Inmobiliaria New York City, orientada igualmente a acercar la oferta habitacional dominicana a los compatriotas residentes fuera del país.