DGII recaudó RD$79 mil mm; superó en 3.3 % meta prevista

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$79,290.5 millones durante septiembre de 2026, un incremento interanual de 17.1 %, equivalente a RD$11,587.2 millones adicionales respecto al mismo mes del año anterior.

La institución informó que los ingresos superaron en RD$2,542.8 millones la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, fijada en RD$76,747.7 millones, para un nivel de cumplimiento de 103.3 %.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que registraron importantes aumentos en sus aportes a los ingresos tributarios.

RECAUDACIONES ACUMULADAS

Entre enero y septiembre, la DGII recaudó RD$751,168.7 millones, equivalente al 100.5 % de lo estimado, con un excedente de RD$3,461.5 millones. En comparación con el mismo período de 2025, los ingresos aumentaron un 9.4 %, para un crecimiento absoluto de RD$64,477 millones.

Durante septiembre, la entidad aportó el 75.7 % de los ingresos tributarios del Estado.

ITBIS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El ITBIS generó RD$20,309.3 millones, un crecimiento de 16.4 % interanual, equivalente a RD$2,860.7 millones adicionales. Según la DGII, este resultado estuvo relacionado con el aumento de 7 % en las ventas totales y de 4.3 % en las ventas gravadas, impulsadas por los sectores de vehículos, construcción e industrias manufactureras.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas recaudó RD$14,621.6 millones, para un incremento de 44.6 %, equivalente a RD$4,512.4 millones adicionales, debido al aumento de los asalariados gravados y de las retenciones.

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos aportó RD$13,645.9 millones, un 3.5 % más que en septiembre de 2025.

Asimismo, los impuestos selectivos a los combustibles generaron RD$7,599.3 millones, con un crecimiento de 13.2 %, mientras que los selectivos al alcohol y al tabaco sumaron RD$2,736.8 millones. Los demás tributos aportaron RD$20,377.5 millones.

sp-am