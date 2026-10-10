Abinader viaja a Roma y Praga, RD reconocida «Hambre Cero»

El regreso del Mandatario al país está previsto para el viernes 16 de octubre.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader viaja este sábado a Roma, Italia, para cumplir una agenda oficial que incluye una visita de Estado al Vaticano, una audiencia con el papa León XIV y su participación en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, donde la República Dominicana será reconocida por sus avances hacia la meta del Hambre Cero.

El mandatario también sostendrá reuniones con autoridades italianas, representantes empresariales y funcionarios de organismos internacionales, antes de trasladarse a Praga, República Checa, para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000.

FORO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

El lunes 12 de octubre, Abinader participará en la inauguración del foro en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde será orador principal. Además, se reunirá con el director general del organismo, Qu Dongyu, y con representantes del Programa Mundial de Alimentos.

Como parte de las actividades, entregará al Museo de la FAO una obra del artista Juan Trinidad y participará en la inauguración del Salón República Dominicana en esa institución.

AGENDA EN PRAGA E ITALIA

El martes 13, el gobernante viajará a Praga para participar en el Forum 2000, donde sostendrá encuentros con organizadores y participará en un diálogo global sobre asuntos internacionales.

El miércoles 14, en Roma, se reunirá con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Exteriores de Italia. También participará en la inauguración del Foro Empresarial Italia-República Dominicana y sostendrá encuentros con autoridades y empresarios, incluida una reunión prevista con la primera ministra Giorgia Meloni y otra con el presidente Sergio Mattarella.

VISITA AL VATICANO Y RECONOCIMIENTOS

El jueves 15, Abinader tiene prevista una audiencia con el papa León XIV y una reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

El viernes 16, la República Dominicana recibirá un reconocimiento por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %. La jornada incluirá un homenaje a Juan Luis Guerra por su canción «Ojalá que llueva café en el campo» y una presentación artística de Maridalia Hernández.

El regreso del mandatario al país está previsto para ese mismo viernes.

an/am