El funcionario respondió así periodistas este martes sobre las recomendaciones del FMI.

SANTO DOMINGO.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró este martes que el Gobierno descartó impulsar una nueva reforma fiscal durante 2027, al considerar suficientes las medidas tributarias adoptadas este año para atender las necesidades financieras del Estado.

«La reforma fiscal es un tema cerrado para el Gobierno. Ya con lo que hicimos este año entendemos que agotamos las cuotas con el tema fiscal», expresó al responder preguntas de periodistas sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

GOBIERNO MANEJARÁ LOS RECURSOS DISPONIBLES

Díaz explicó que las autoridades continuarán administrando las finanzas públicas con las medidas implementadas, incluidas las contempladas en el Plan Anticrisis, y que realizarán ajustes presupuestarios si resulta necesario para preservar la estabilidad económica.

«El año que viene manejaremos con los recursos que tenemos. Haremos que alcance», manifestó.

El funcionario sostuvo que las medidas aprobadas durante 2026 representan la primera modificación fiscal concretada por el país en 14 años, luego de la realizada en 2012. También destacó que República Dominicana fue uno de los pocos países latinoamericanos que logró aprobar cambios tributarios en el Congreso en medio de un complejo escenario internacional.

Indicó que las modificaciones no estuvieron dirigidas exclusivamente a aumentar las recaudaciones, sino que también incluyeron disposiciones para beneficiar a las personas físicas y las empresas, por lo que calificó la iniciativa como equilibrada.

DÉFICIT FISCAL ENTRE 3 % Y 3.5 %

En relación con el presupuesto de 2027, Díaz señaló que el Gobierno procurará mantener el déficit fiscal dentro de su promedio histórico, situado entre 3 % y 3.5 % del producto interno bruto (PIB), aunque reconoció que existe un margen de manejo de entre 3 % y 4 %.

Afirmó que las autoridades aplicarán los ajustes necesarios para evitar comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

«Lo que nunca vamos a poner en juego es la restricción presupuestaria y la estabilidad fiscal», enfatizó.

El ministro ofreció estas declaraciones durante un taller para periodistas sobre pobreza multidimensional, organizado por el Ministerio de Hacienda y Economía e impartido por técnicos de esa institución.

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