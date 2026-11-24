El crucero marcó la inauguración este martes por el Presidente Abinader de la terminal de Arroyo Barril, denominada Port Samaná.

SAMANA.- El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración de Port Samaná, la nueva terminal de cruceros de Arroyo Barril, que inició sus operaciones con la llegada de 2,200 pasajeros a bordo del MSC Opera, primera embarcación turística en atracar en sus instalaciones.

Durante el acto inaugural, el mandatario recibió al capitán del crucero y estuvo acompañado de representantes del Ministerio de Turismo, la Autoridad Portuaria Dominicana y otras instituciones oficiales.

PROYECTAN RECIBIR 540,000 PASAJEROS

Con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura, se proyecta recibir 540,000 pasajeros durante el próximo año, lo que contribuiría a dinamizar la economía de Samaná y fortalecer su posicionamiento como destino de cruceros en el Caribe.

La terminal dispondrá de restaurantes, tiendas comerciales, parque acuático y espacios recreativos para complementar la experiencia de los visitantes.

INVERSIÓN SUPERIOR A US$68 MILLONES

Port Samaná constituye el primer proyecto de infraestructura contratado bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, con una inversión inicial superior a los US$68 millones.

La obra fue desarrollada mediante un acuerdo entre el Estado dominicano y el Grupo ITM, que transformó el antiguo puerto Duarte de Arroyo Barril, inaugurado en 1977, en una moderna terminal con capacidad para recibir grandes cruceros.

El Estado conserva la propiedad de las instalaciones, mientras que la empresa privada tendrá a su cargo la administración y operación durante 33 años. El Banco de Reservas aportó el 40 % de los recursos para el desarrollo del proyecto.

Según las estimaciones de la adjudicación, el Estado recibiría ingresos aproximados de US$115.6 millones durante la vigencia del contrato.

AGUILERA RESALTA IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIAMIENTO

Aguilera destacó que Port Samaná permitirá recibir grandes embarcaciones y contribuirá a dinamizar la economía de la provincia mediante el incremento de la actividad comercial y turística.

“La llegada de visitantes dinamizará el comercio, el transporte, los restaurantes y otros servicios turísticos, llevando los beneficios de esta inversión a nuestra gente”, expresó.

Explicó que el respaldo de Banreservas al Grupo ITM también incluye las terminales Taíno Bay, en Puerto Plata, y Port Cabo Rojo, en Pedernales, cuyos proyectos acumulan más de US$114 millones en financiamientos aprobados por la institución.

Asimismo, informó que la cartera de financiamiento de Banreservas al sector turístico supera los RD$61,000 millones. Fiduciaria Reservas tuvo a su cargo la estructuración y administración del fideicomiso de Port Samaná.

ESTIMAN GENERAR 4,000 EMPLEOS

La nueva terminal proyecta generar alrededor de 4,000 empleos directos e indirectos, además de oportunidades para los sectores del transporte, comercio, gastronomía y servicios turísticos.

Como parte de las actividades previas a la inauguración, unas 300 familias de Arroyo Barril y comunidades cercanas visitaron las instalaciones el pasado domingo.

La apertura representa una nueva etapa para el desarrollo turístico de Samaná, provincia reconocida por sus playas, atractivos naturales y la observación de ballenas jorobadas.

an/am