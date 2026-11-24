SANTO DOMINGO.- República Domnicana recibió entre enero y octubre de 2026 10,598.4 millones de dólares en remesas, un aumento de 720 millones, un 7.3 %, respecto al mismo periodo del año pasado.

Solo en octubre ingresaron 1,108.6 millones de dólares, 143 millones más que en ese mismo mes de 2025, un 14.8 % más, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

ESTADOS UNIDOS APORTÓ EL 81.4 %

El BCRD explicó que este comportamiento respondió, principalmente, a las transferencias enviadas por los dominicanos residentes en Estados Unidos, país del cual provino el 81.4 % de los recursos formales canalizados en octubre, con un monto de 835.7 millones de dólares.

Desde España se registraron transferencias por 59.9 millones de dólares, el 6.1 % del flujo total, lo que la consolidó como el segundo país de procedencia.

Les siguieron Italia, con un 1.2 %; Suiza, con un 1.1 %, y Haití, con un 1.0 %. El resto se distribuyó entre Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

DN CAPTÓ MÁS DE LA MITAD

En cuanto a la distribución geográfica, el Distrito Nacional captó el 51.8 % del flujo ingresado en octubre, seguido de Santiago, con 9.4 %, y Santo Domingo, con 6.5 %. Así, el 67.7 % de las remesas se concentró en las áreas metropolitanas.

IMPACTO EN TASA DE CAMBIO Y RESERVAS

Estas entradas de divisas favorecieron la estabilidad relativa del tipo de cambio. Al 31 de octubre de 2026, la moneda nacional se apreció un 4.5 % frente al dólar con respecto a diciembre de 2025.

Las reservas internacionales se ubicaron al cierre de octubre en 15,047.2 millones de dólares, un 10.4 % del producto interno bruto y cobertura de 5.3 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

PROYECCIÓN PARA EL CIERRE DE 2026

El BCRD proyectó que las remesas se ubicarían en torno a los 12,600 millones de dólares al cierre de 2026. También estimó ingresos por turismo superiores a los 12,200 millones, exportaciones totales por encima de los 17,200 millones y la inversión extranjera directa sobre los 5,300 millones.

En conjunto, los ingresos de divisas superarían los 50,700 millones al cierre de 2026.