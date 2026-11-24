SANTO DOMINGO.- Seis de cada diez dominicanos (60 %) teme a que le usurpen su identidad para cometer delitos, reveló el informe Actualización H2 2026: Principales Tendencias de Fraude de TransUnion.

El estudio señaló que el fraude digital en República Dominicana evolucionó más allá del robo tradicional de contraseñas, apoyándose cada vez más en la manipulación de la confianza y tácticas sofisticadas de suplantación.

INTENTOS DE FRAUDE

De acuerdo con la investigación, el 37 % afirmó haber sido objeto de intentos de fraude por correo electrónico, internet, llamadas telefónicas o mensajes de texto en los últimos tres meses, mientras que un 9 % confirmó haber caído víctima de estos engaños.

Casi una cuarta parte de las víctimas, el 24 %, cayó en estafas relacionadas con dinero o tarjetas de regalo, la modalidad más frecuente, seguido con un 22 % respectivamente, cuatro tipos de fraude: el smishing (mensajes de texto), el vishing (llamadas), los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y los engaños de terceros en tiendas en línea legítimas. Por último, el phishing afectó al 18 % de los encuestados.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES CIBERNÉTICAS

El estudio indicó que la percepción de riesgo entre los consumidores locales reflejó la sofisticación de estas amenazas: el 49 % identificó el robo de identidad como su principal preocupación cibernética, seguido por el fraude en medios de pago con 48 % y las filtraciones de datos con 38 %.

Sobre los métodos que más temieron para la captura de su información personal, señalaron la creación de perfiles falsos en redes sociales, 47 %, el phishing por correo electrónico, 45 % y la exposición de datos en brechas de seguridad, 43 %.

“LAS COMUNICACIONES DE CONFIANZA SUELEN SER EL PRIMER PASO”

“Las comunicaciones de confianza suelen ser el primer paso para cometer fraudes. Los delincuentes utilizan canales familiares y mensajes convincentes para generar urgencia, ganarse la confianza o persuadir a las personas de compartir información, aprobar una acción o transferir dinero”, explicó Miguel Rivera, director Senior de Fraude y Soluciones de Identidad en América Latina de TransUnion.

El ejecutivo subrayó que las empresas debieron integrar las comunicaciones dentro de su cadena de seguridad, conectándolas con señales de identidad y comportamiento para frenar el riesgo antes de que se tradujera en pérdidas.

LA IA COMO CATALIZADOR DEL FRAUDE

Advirtió que el panorama se volvió más complejo ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA), señalada por TransUnion como uno de los principales catalizadores del fraude global.

Explicó que, a nivel mundial, el 42 % de los líderes empresariales afirmó sufrir una presión significativa debido al aumento en la escala y sofisticación de los ataques, mientras que el 58 % temió que los riesgos evolucionaran más rápido que sus sistemas de defensa.

Según Rivera, la IA cambió la economía del delito al permitir automatizar a bajo costo la creación de identidades sintéticas y campañas altamente personalizadas y convincentes.