SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzaron este lunes un proyecto para identificar las capacidades profesionales de los dominicanos residentes en el extranjero y vincular sus conocimientos y experiencias con las necesidades de sectores estratégicos del país.

La iniciativa, denominada “República Dominicana: Programa Nacional de Vinculación Laboral del Talento en la Diáspora hacia Sectores Prioritarios”, busca establecer mecanismos que permitan aprovechar el capital humano de las comunidades dominicanas en el exterior para impulsar el desarrollo nacional.

MAPEO DEL TALENTO DOMINICANO EN EL EXTERIOR

Durante el acto de lanzamiento, celebrado en el Centro de Convenciones del Mirex, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, explicó que el proyecto contempla un mapeo de las competencias profesionales de la diáspora para relacionarlas con las necesidades de los sectores prioritarios.

También incluye una mayor coordinación entre las instituciones públicas, el sector privado, la academia y las comunidades dominicanas en el exterior.

El objetivo es diseñar una propuesta de programa nacional que pueda ser adoptada por el Estado, agregó el canciller.

OIM REAFIRMA SU COMPROMISO CON RD

Por su parte, la jefa de misión de la OIM en República Dominicana, Alba Goycoechea, señaló que la iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Global 2024-2028 del organismo, que reconoce el papel de las diásporas en el desarrollo sostenible.

Goycoechea reafirmó el compromiso de la organización de acompañar al Gobierno dominicano en el aprovechamiento de las capacidades y experiencias de sus ciudadanos en el extranjero.

INDEX DESTACA COOPERACIÓN CON LA OIM

En tanto, la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), Celinés Toribio, destacó la cooperación con la OIM en proyectos relacionados con las remesas, la inclusión financiera, el conocimiento sociodemográfico de la diáspora y el fortalecimiento de sus vínculos con el país.

El proyecto es impulsado por el Mirex, a través del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y el Index, junto al Instituto Nacional de Migración (INM) y el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, con el apoyo del Fondo de Desarrollo de la OIM.