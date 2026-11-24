La distinción fue concedida luego de que más del 70 % del personal de la entidad completara el programa de formación impulsado por la Superintendencia de Pensiones

SANTO DOMINGO. – Banco Caribe recibió el sello Aquí Sabemos de Pensiones, otorgado en reconocimiento a su compromiso con la educación previsional y el fortalecimiento de los conocimientos financieros de sus colaboradores.

La distinción fue concedida luego de que más del 70 % del personal de la entidad completara el programa de formación impulsado por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), dirigido a promover el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema dominicano de pensiones y la importancia de planificar financieramente el retiro.

El reconocimiento forma parte de la estrategia de Banca Responsable de Banco Caribe, mediante la cual la institución desarrolla iniciativas orientadas al bienestar y crecimiento integral de sus empleados.

COMPROMISO CON EL BIENESTAR FINANCIERO

Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, destacó que la educación financiera constituye un componente fundamental de la responsabilidad institucional y la sostenibilidad.

Señaló que promover la formación previsional permite a los colaboradores adquirir herramientas para planificar su futuro, tomar decisiones informadas y fortalecer su seguridad económica.

Por su parte, Francisco A. Torres, superintendente de Pensiones, valoró la incorporación de Banco Caribe a esta iniciativa y el respaldo de la banca nacional al proyecto educativo Aquí Sabemos de Pensiones, que busca ampliar los conocimientos de la población sobre el sistema previsional.

Torres expresó su interés en que los conocimientos adquiridos por los empleados sean compartidos con sus familiares y comunidades, contribuyendo a multiplicar el alcance de la educación financiera.

MÁS DE 22 MIL EMPLEADOS CAPACITADOS

El superintendente informó que la iniciativa cuenta con más de 50 empresas certificadas y ha permitido formar a 200 personas en siete cohortes del Diplomado R.I.T.A., además de capacitar aproximadamente a 22,000 empleados mediante el sello Aquí Sabemos de Pensiones.

El programa ofrece información en lenguaje sencillo sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, sus beneficios, las alternativas para mejorar las prestaciones futuras y las herramientas disponibles para una planificación adecuada del retiro.

Con esta certificación, Banco Caribe reafirma su apuesta por la formación financiera de sus colaboradores y por una cultura organizacional orientada al bienestar, la responsabilidad y la planificación económica a largo plazo.

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