SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF) celebrará los días 28 y 29 de noviembre el Campeonato Nacional de Fisiculturismo y Fitness Mr. Región Norte, por la Gran Copa Vitasalud, en la Gran Arena del Cibao, en Santiago.

El presidente de la FDFF, Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), informó que se espera la participación de más de 200 atletas de ambos sexos, quienes competirán en 28 categorías distribuidas en siete divisiones.

Peña Rodríguez destacó el entusiasmo que existe entre los gimnasios y competidores de todo el país, cuyos representantes llevan meses preparándose para esta importante cita del calendario nacional.

INSCRIPCIONES Y EVALUACIONES

El dirigente explicó que las actividades comenzarán el sábado 28 de noviembre, de 2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, con las inscripciones, chequeos médicos, pesajes, mediciones y revisión de la vestimenta de competición.

Las competencias se desarrollarán el domingo 29, a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al programa establecido por la organización.

Peña Rodríguez ofreció los detalles junto a Clara Cabrera, presidenta de Vitasalud, durante la presentación de la copa que disputarán los participantes.

SIETE DIVISIONES EN COMPETENCIA

El campeonato incluirá las divisiones Open, Muscular Men’s Physique, Wellness, Bikini Fitness, Classic Physique, Men’s Physique y Bodybuilding o Fisiculturismo.

Entre las modalidades figuran Fit Model masculino y femenino, Fit Pairs, Men’s Physique y Fisiculturismo Clásico.

En las categorías por edad y estatura participarán atletas principiantes, juveniles de hasta 23 años y máster, con diferentes rangos de altura y peso, según la división correspondiente.

En Bodybuilding se competirán las categorías de principiantes Open, Junior hasta 23 años, hasta 70, 80 y 90 kilogramos, más de 90 kilogramos y Máster para mayores de 40 años.

La competencia cuenta con el respaldo de Vitasalud, la Alcaldía de Santiago y otras entidades colaboradoras.

La Gran Arena del Cibao se prepara para recibir a los principales exponentes del fisiculturismo y fitness dominicano, en un evento que reunirá talento, disciplina y preparación física durante dos jornadas.

of-am