SANTO DOMINGO. – Qik Banco Digital Dominicano, filial de Grupo Popular y primer neobanco de la República Dominicana, celebró su cuarto aniversario con la presentación de nuevas soluciones financieras dirigidas a ampliar los beneficios y facilitar la administración del dinero de sus clientes.

La entidad alcanza sus cuatro años de operaciones con más de un millón de dominicanos registrados en su plataforma y una oferta que incorpora certificados de inversión compartidos, nuevos planes de beneficios para su tarjeta de crédito y el programa de lealtad Qik Up.

NUEVAS OPCIONES DE AHORRO E INVERSIÓN

Entre las novedades figuran los certificados compartidos, un producto que permite a dos personas ahorrar e invertir conjuntamente mediante un proceso completamente digital.

Esta modalidad busca facilitar la organización de recursos entre familiares y personas que comparten objetivos financieros. Además, complementa la Cuenta Compartida y las tarjetas de crédito adicionales que ofrece la entidad.

Por otra parte, la Tarjeta de Crédito Qik presenta un nuevo diseño, mejoras de seguridad y tres planes de beneficios denominados Tech, Go y Doer, que permiten a los usuarios seleccionar opciones de acuerdo con sus preferencias de consumo.

Los planes contemplan devoluciones de dinero o cashback de hasta un 5 % en determinadas categorías, conforme a las condiciones de cada modalidad.

QIK UP PREMIA LA FIDELIDAD

La entidad también anunció Qik Up, un programa de lealtad mediante el cual los clientes acumulan puntos y avanzan de nivel al utilizar los diferentes productos y servicios del neobanco.

Entre las actividades que generan recompensas figuran recibir la nómina en la Cuenta Qik, pagar servicios, ahorrar y utilizar las tarjetas para realizar compras.

La iniciativa busca reconocer la relación de los usuarios con la entidad y ofrecer beneficios por actividades habituales de su vida financiera.

CUATRO AÑOS DE BANCA DIGITAL

Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik, destacó que el crecimiento de la entidad ha sido posible gracias a la confianza de sus clientes y al compromiso de su equipo de trabajo.

El ejecutivo señaló que las nuevas funcionalidades buscan aportar mayor valor a los usuarios, facilitar la organización de sus finanzas y ofrecer herramientas para alcanzar sus objetivos económicos.

Desde el inicio de sus operaciones, Qik ha desarrollado una propuesta de servicios financieros completamente digital, que permite a sus clientes gestionar sus productos desde una aplicación móvil, sin necesidad de acudir a sucursales físicas.

Con estas incorporaciones, el neobanco amplía su oferta de ahorro, inversión, crédito y recompensas, al tiempo que fortalece su modelo de atención financiera digital en el mercado dominicano.

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