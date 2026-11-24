NUEVA YORK.- La estratega de negocios y autora dominicana Irene Morillo encabezó un encuentro en Nueva York con líderes comunitarias de la diáspora para fortalecer el liderazgo femenino y ampliar el impacto de la comunidad dominicana en el exterior.

La jornada, celebrada en un formato de trabajo cercano y colaborativo, reunió a figuras clave que acompañan el crecimiento de las mujeres en Estados Unidos.

Entre las participantes estuvieron Deyanira Martínez, líder de la comunidad Mujeres que se Atreven; Yaneli Sosa, fundadora de Hispanas Influyentes, proyecto desde el cual impulsa las historias de mujeres de habla hispana radicadas en territorio estadounidense; y Blanca Vargas, reconocida por su labor social al frente de su fundación Mujeres Valientes, dedicada a apoyar a víctimas de violencia doméstica, y por su reciente impulso al pastorado, entre otras referentes.

MESA DE INTERCAMBIO PARA EMPRENDEDORAS

El espacio funcionó como una mesa de intercambio para analizar los retos que enfrentan las emprendedoras y delinear acciones orientadas a su desarrollo personal, profesional y económico.

Durante la conversación sobre cómo ganar visibilidad y sostener el crecimiento de los negocios, Morillo compartió pautas de su libro Conviértete en Referente Estrella, orientado a que dueñas de negocios y profesionales independientes ordenen su posicionamiento y conviertan su experiencia en proyectos estables, sin perder el propósito.

“NUESTRAS MUJERES SON UN MOTOR INCALCULABLE”

“Nuestras mujeres en la diáspora son un motor económico y social incalculable, tanto para los Estados Unidos como para la República Dominicana. Reunirnos con líderes que tienen una incidencia directa en sus comunidades nos permite multiplicar este mensaje de crecimiento, brindándoles estrategias reales para que dejen de ser invisibles y se conviertan en verdaderas referentes en sus sectores”, expresó Morillo.

Con este intercambio, la autora buscó estrechar la colaboración entre el entorno empresarial dominicano y las redes comunitarias de Nueva York que respaldan a la mujer criolla, apostando a una agenda común de crecimiento, visibilidad y empoderamiento.