SANTO DOMINGO. – Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) celebraron la XXI Jornada Médico Científica Dr. Juan Manuel Taveras, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes analizaron los principales desafíos y avances relacionados con la salud femenina.

El encuentro, desarrollado durante tres días bajo el lema «Mujer y Salud: desafíos, evidencia y soluciones para el futuro», reunió a médicos especialistas, investigadores, docentes, residentes, estudiantes de medicina y otros profesionales del sector sanitario.

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Grand Ballroom del Aloft by Marriott Santo Domingo, con la presencia de directivos de CEDIMAT, el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, y representantes de los ámbitos médico y académico.

26 EXPERTOS COMPARTIERON AVANCES CIENTÍFICOS

La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles de discusión y sesiones científicas encabezadas por 26 expertos, de los cuales 19 eran especialistas dominicanos y siete internacionales, procedentes de Estados Unidos y Brasil.

Durante las jornadas se abordaron los avances más recientes en prevención, diagnóstico, tratamiento y atención integral de la mujer, con énfasis en las diferentes etapas de su vida.

Entre los temas tratados figuraron la cirugía ginecológica avanzada y mínimamente invasiva, la endometriosis, el cáncer ginecológico y otras enfermedades oncológicas que afectan a las mujeres, la medicina preventiva durante la adolescencia y la salud reproductiva.

También se analizaron las innovaciones tecnológicas aplicadas a la práctica clínica y las nuevas estrategias de atención multidisciplinaria para mejorar los resultados en las pacientes.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y COOPERACIÓN MÉDICA

Además de la actualización científica, el encuentro facilitó el intercambio de experiencias clínicas y la creación de espacios de colaboración entre especialistas, investigadores, médicos residentes y profesionales de distintas áreas de la salud.

La jornada contribuyó a promover una atención sanitaria más efectiva, humanizada y sustentada en evidencias científicas, fortaleciendo las capacidades de los profesionales del sector.

Con esta vigésima primera edición de la Jornada Médico Científica Dr. Juan Manuel Taveras, CEDIMAT reafirma su compromiso con la educación médica, la investigación y la innovación, mediante iniciativas orientadas a elevar la calidad de los servicios de salud y mejorar la calidad de vida de la población.

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