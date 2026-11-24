SANTO DOMINGO. – La élite del boxeo dominicano se dará cita en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, donde se celebrarán simultáneamente los campeonatos nacionales Élite y Juvenil, del 26 al 28 de noviembre, con la participación de 90 pugilistas.

La Federación Dominicana de Boxeo (FEDOBOXA) informó que las competencias tendrán como escenario el polideportivo doctor Fidel Mejía y estarán dedicadas al cónsul dominicano en Mayagüez, Puerto Rico, Víctor Pichardo.

Los participantes conquistaron medallas de oro en las recientes eliminatorias regionales, lo que garantiza la presencia de los principales exponentes del pugilismo nacional en las siete categorías de ambas divisiones.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Los detalles fueron ofrecidos durante una rueda de prensa encabezada por Franklin de la Mota, viceministro administrativo del Ministerio de Deportes y presidente del Comité Organizador, quien destacó la importancia de estos campeonatos para el desarrollo del boxeo y la proyección internacional de sus atletas.

De la Mota señaló que las competencias representan una oportunidad para impulsar el talento juvenil, fomentar la superación personal y facilitar el acceso a becas para estudios técnicos y universitarios.

Por su parte, Primitivo Cadete, tesorero de FEDOBOXA e integrante del Comité Organizador, resaltó la calidad de los participantes y la presencia de integrantes de la selección nacional que representaron al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Uno de los principales atractivos será la competencia Élite, cuyos campeones tendrán la oportunidad de representar a República Dominicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y avanzar en el proceso de preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

FIGURAS DE LA SELECCIÓN NACIONAL

El presidente de FEDOBOXA, Rubén García, aseguró que Monte Plata cuenta con las condiciones para organizar un acontecimiento deportivo de primer nivel y recordó la destacada actuación de los boxeadores dominicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde conquistaron ocho medallas en una jornada, siete de ellas de oro.

En la presentación estuvieron los medallistas Estefani Almánzar, Katherine Bera, Miguel Ángel Encarnación, Ricardo Cuello y Noel Pacheco, quienes también contribuyeron al primer lugar alcanzado por República Dominicana en el clasificatorio celebrado en México con miras a Lima 2027.

El presidente Ad Vitam de FEDOBOXA, Bienvenido Solano, manifestó su confianza en el éxito de la justa y valoró la importancia de mantener espacios competitivos para el crecimiento de las nuevas generaciones.

RESPALDO INSTITUCIONAL

El alcalde de Sabana Grande de Boyá, Marcos Tavárez Fernández, garantizó la acogida de las delegaciones y expresó el entusiasmo del municipio por convertirse en escenario del boxeo nacional.

También manifestaron su respaldo Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; el diputado John Contreras; la gobernadora de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera, representada por la regidora Rosa Javier, y otras personalidades deportivas e institucionales.

La organización cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano, la Cámara de Diputados, EdeEste, INEFI, Bandex, ARS SEMMA, CDN Deportes y diversas empresas e instituciones.

Con la participación de figuras consagradas y jóvenes talentos, Sabana Grande de Boyá se prepara para convertirse en el centro del boxeo dominicano durante tres días de competencia.

of-am