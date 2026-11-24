PARÍS.- La Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (Fucimdres) reconoció al embajador de la República Dominicana en Francia, David Emmanuel Puig, por su labor diplomática, su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y su contribución a la proyección internacional del país.

La distinción fue entregada este lunes, en el marco de la agenda turística, académica e institucional que desarrolla Fucimdres en Francia y España, como parte del Seminario Internacional “LegalTech para Periodistas y Comunicadores: Regulación Digital e Inteligencia Artificial en España y la Unión Europea”, programado del 21 al 29 de noviembre.

DESTACAN LABOR DIPLOMÁTICA

Durante la visita a la Embajada dominicana en París, junto a la delegación que participa en la agenda, integrada por Ironelly García Guillén, Noelia María Hazim Carrión, Wilson Pérez Saldaña, Danylsa Vargas y Génesis Jacqueline Pinales, el periodista y abogado Kelvin Faña, presidente de Fucimdres, destacó la importancia de reconocer el trabajo de los representantes diplomáticos que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos internacionales y a la promoción de la República Dominicana en el exterior.

Señaló que este reconocimiento forma parte de las iniciativas de la fundación destinadas a estrechar las relaciones institucionales, promover el intercambio de conocimientos y fortalecer la presencia de los comunicadores dominicanos en escenarios internacionales.

AGENDA EN PARÍS Y ESPAÑA

La agenda de Fucimdres contempla visitas institucionales y actividades culturales en París, así como jornadas de formación académica en San Sebastián, España, vinculadas a los desafíos de la inteligencia artificial, la transformación digital y la regulación de las nuevas tecnologías en el ejercicio del periodismo.