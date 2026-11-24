POR YANET GIRON

Hay una pregunta que suele hacerse a los niños y jóvenes: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Entre las respuestas aparecen profesiones como médico, abogado, periodista, ingeniero o cualquier otra carrera. Sin embargo, detrás de cada aspiración debe existir algo más que un deseo: la decisión de prepararse para alcanzarlo.

Decir «quiero ser ingeniero» no tiene nada de malo; al contrario, es una aspiración que merece respeto y motivación. Lo preocupante es cuando los sueños se quedan únicamente en palabras y no van acompañados de disciplina, formación y esfuerzo. Una profesión no se construye de la noche a la mañana ni se alcanza simplemente deseándola.

Vivimos en una sociedad donde, en ocasiones, se vende la idea de que el éxito consiste en hacerse famoso, acumular seguidores o conseguir dinero rápidamente. Esta percepción puede confundir a las nuevas generaciones y hacerles creer que estudiar es una opción secundaria. Nada más alejado de la realidad: la educación continúa siendo una de las herramientas más importantes para abrirse camino en la vida.

No se trata de menospreciar ningún oficio ni de afirmar que todos deben pasar por una universidad. Se trata de comprender que cada persona necesita una vocación, una preparación y un propósito de vida. Hay quienes encuentran su camino en una carrera profesional, mientras otros desarrollan habilidades técnicas o emprenden un negocio. Lo verdaderamente importante es prepararse para ejercer con dignidad y responsabilidad.

A los padres, educadores y a la sociedad les corresponde una tarea fundamental: orientar a los niños y jóvenes, despertar su curiosidad y enseñarles que detrás de cada logro hay sacrificios. No podemos exigirles que tengan claro su futuro desde pequeños, pero sí debemos ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan descubrir sus capacidades y tomar decisiones conscientes.

Estudiar no garantiza una vida sin dificultades, pero carecer de preparación puede cerrar muchas puertas. La formación académica, técnica y humana permite desarrollar el pensamiento, adquirir competencias y enfrentar con mayores posibilidades los desafíos de un mundo cada vez más competitivo.

Porque soñar es el primer paso, pero prepararse es lo que permite avanzar. No basta con responder qué queremos ser; debemos preguntarnos qué estamos haciendo para conseguirlo. Las nuevas generaciones necesitan menos promesas de éxito inmediato y más oportunidades de formación, orientación y crecimiento. El futuro no se construye solamente con aspiraciones, sino con educación, voluntad y propósito.

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