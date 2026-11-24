El presidente de la NORCECA, licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, reconoce al presidente de la FIVB, Fabio Azevedo, por su contribución al desarrollo de la entidad,

PUNTA CANA, República Dominicana. – La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) reconoció al presidente de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), Fabio Azevedo, por sus aportes y respaldo al desarrollo y fortalecimiento de este deporte en la región.

La distinción fue entregada durante el 40.º Congreso Mundial de la FIVB, celebrado en Punta Cana, en un acto encabezado por Cristóbal Marte Hoffiz, presidente de NORCECA y primer vicepresidente de la Federación Internacional, junto a integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de la Confederación.

MARTE HOFFIZ DESTACA TRAYECTORIA DE NORCECA

Durante la ceremonia, Marte Hoffiz resaltó la trayectoria institucional de NORCECA y el compromiso de sus dirigentes con el crecimiento de la organización, cuya estructura representa la continuidad entre las generaciones que contribuyeron a su fundación, quienes trabajan actualmente por su fortalecimiento y los futuros líderes.

El dirigente expresó su confianza en que de las actuales estructuras directivas surgirá el próximo presidente de la Confederación, quien asumiría la conducción de NORCECA en 2028.

Asimismo, destacó la colaboración de Azevedo y su contribución al fortalecimiento institucional y deportivo del voleibol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

AZEVEDO AGRADECE LA DISTINCIÓN

Por su parte, Fabio Azevedo agradeció el reconocimiento y valoró el trabajo desarrollado por NORCECA durante su trayectoria.

El presidente de la FIVB manifestó que recibir la distinción representa un honor y reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los dirigentes y colaboradores que han impulsado el crecimiento del voleibol en la región.

El reconocimiento reafirmó los vínculos de cooperación entre NORCECA y la FIVB, así como el compromiso de ambas organizaciones de continuar promoviendo el desarrollo de esta disciplina en todos sus niveles.

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