SANTO DOMINGO.- Los bicampeones nacionales Leones del Escogido anunciaron las contrataciones de los lanzadores importados A.J. Candelario y Yosver Zulueta, como parte de los movimientos de su gerencia para fortalecer el cuerpo de pitcheo en la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Candelario, de 28 años, viene de lanzar con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol, donde registró marca de 4-2, efectividad de 3.48 y 45 ponches en 54.1 entradas, durante 10 aperturas.

EXPERIENCIA EN VARIOS CIRCUITOS

El derecho estadounidense también ha desarrollado su carrera en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán, la Atlantic League, la Frontier League y la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico, además de participar en los circuitos minoritarios de los Washington Nationals y los Miami Marlins.

El gerente general de los Leones, Carlos Peña, expresó su satisfacción por la incorporación del lanzador y señaló que su llegada permitirá ampliar las alternativas del equipo desde el montículo.

Zulueta, también de 28 años, trabajó este año en Triple A con las organizaciones de Baltimore, Seattle y Chicago. Con los Norfolk Tides, sucursal de los Orioles, registró efectividad de 3.74 y 24 ponches en 21.2 episodios.

REGRESA A UN EQUIPO QUE YA CONOCE

El lanzador cubano cuenta con experiencia de dos temporadas en las Grandes Ligas con los Cincinnati Reds, entre 2024 y 2025, período en el que acumuló 25 ponches en 23.2 entradas y un FIP de 4.21.

Además, conoce la pelota dominicana, pues vistió el uniforme escarlata durante el campeonato 2023-24, cuando ponchó a 14 bateadores en 9.1 innings.

Peña destacó el talento y la potencia del brazo de Zulueta, al considerar que representa una alternativa importante para afrontar los retos del calendario.

Ambos lanzadores ya se encuentran en el país y se espera que sean activados esta semana. El Escogido presenta récord de 17-12 y ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo.

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