MOSCÚ.- El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente, Dmitri Medvédev, recordó a Ucrania en un artículo que Moscú puede recurrir a las armas nucleares en caso de ataque con armamento convencional.

La política estatal nuclear “permite, de hecho, efectuar un ataque nuclear preventivo cuando la propia existencia del Estado esté amenazada o cuando nuestro país haya sufrido un daño inaceptable”, señaló en un artículo titulado “Soberanía estatal y armas nucleares: aspectos jurídicos internacionales para garantizar la seguridad nacional”.

Medvédev subrayó que la doctrina nuclear rusa aprobada en 2024 también contempló el empleo de bombas atómicas en caso de ataque con armamento aéreo convencional que pudiera conllevar “una catástrofe tecnogénica, ecológica o social”.

Añadió que, “formalmente” tanto Ucrania como sus aliados occidentales “ya crearon situaciones” en las que Rusia contempló en principio el empleo de armamento estratégico, aunque añadió que durante los casi cinco años de guerra aún no se generó una “necesidad directa” para su uso.

“PODEMOS Y ESTAMOS OBLIGADOS A UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS”

“Kiev y sus correligionarios siempre deben recordar que para garantizar la seguridad nacional nosotros podemos y, en casos concretos, estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance, lo que incluye el empleo potencial de armas nucleares”, señaló.

Añadió que tanto las autoridades ucranianas como sus patrocinadores occidentales “no deben albergar peligrosas ilusiones. Si llegaran a hacerse realidad los escenarios anteriores, el jefe de Estado no solo tiene el derecho, sino también la obligación, de emplear armas nucleares. Esto debe ser plenamente asumido por todos aquellos que a día de hoy están jugando con fuego”.

DERECHO INTERNACIONAL Y ATAQUE PREVENTIVO

Durante su artículo de 27 páginas Medvédev también llegó a la conclusión de que el derecho internacional no prohibió el uso de ese armamento de destrucción masiva en casos excepcionales para “salvar un país”. En ese sentido, según el exjefe del Kremlin, el propio país debió determinar la proporcionalidad de la respuesta al daño causado.

Al mismo tiempo, aseveró que, en caso de que los socios occidentales de Ucrania entregaran armamento nuclear a Kiev, Moscú podría considerar un ataque preventivo. “Las entregas occidentales de armas nucleares, públicas o secretas, al régimen de Kiev pueden obligar a Rusia a tomar una decisión preventiva para neutralizar este peligro”, aseguró.

DOCTRINA APROBADA POR PUTIN

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó hace dos años una nueva doctrina que autorizó un ataque nuclear en caso de que el ataque convencional enemigo supusiera “una amenaza crítica para la soberanía y (o) integridad territorial” de los países que integran la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

Rusia también pudo recurrir a las armas nucleares en caso de “ataque masivo” con aviones de guerra, misiles de crucero, hipersónicos, drones y otros aparatos no tripulados, que violaran el espacio aéreo del país.

jt-am