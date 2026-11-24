COLOMBIA.- Al menos 23 personas resultaron heridas como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado con un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de la ciudad colombiana de Villavicencio, según confirmó la Secretaría de Salud departamental.

Los heridos sufrieron cuadros clínicos de diversa consideración que incluyeron traumatismos craneoencefálicos, fracturas abiertas, contusiones en los pulmones, lesiones provocadas por metralla y daños auditivos, según informó el diario colombiano El Tiempo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió de que su Gobierno no dialogaría con el “narcoterrorismo”. “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta”, manifestó el jefe de Estado en un mensaje difundido a través de redes poco después de la detonación en la Plaza Los Libertadores, un ataque en el que confirmó que no se registraron víctimas mortales.

De la Espriella atribuyó el ataque a grupos criminales que “pretenden intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz” y prometió una reacción “contundente e implacable” por parte de las fuerzas de seguridad. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, subrayó.

ALCALDE PIDE RESPALDO DE LA FUERZA PÚBLICA

A esta condena se sumó el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, quien rechazó “con absoluta contundencia” un acto de violencia que, según lamentó, “llena de temor” a la localidad y amenaza “nuevamente” la tranquilidad y la vida de sus habitantes.

A través de redes sociales, el regidor solicitó al Ejecutivo central “todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad” de la población, asegurando que la Administración municipal actuaría de manera coordinada con el resto de autoridades para impedir que “el miedo se apodere” de la ciudad.

DAÑOS EN UN RADIO DE 500 METROS

Por su parte, el asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, el coronel Germán Ayala, detalló en declaraciones a la emisora Blu Radio que la explosión dejó un balance provisional de doce personas heridas que ya fueron evacuadas y que, en principio, no revistieron gravedad, principalmente personal de seguridad de la institución departamental.

De acuerdo con el responsable municipal, la onda expansiva provocó daños materiales en un radio de unos 500 metros, afectando gravemente a la fachada y ventanales de la Gobernación, así como a inmuebles cercanos, además de causar la destrucción total de dos locales comerciales —entre ellos una cafetería de dos plantas que se derrumbó por completo— y al menos tres vehículos.

Efectivos de la Policía, el Ejército, la Cruz Roja y la Defensa Civil mantuvieron acordonado el perímetro mientras inspeccionaron los escombros de las edificaciones colapsadas para descartar que hubiera personas atrapadas, al tiempo que expertos en explosivos y organismos de inteligencia trataron de determinar el origen y el tipo de artefacto utilizado en el ataque.

PRESIDENTE ARREMETE CONTRA ACUERDO DE PAZ

El presidente Abelardo de la Espriella arremetió contra el Acuerdo de Paz firmado hace diez años entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al que calificó de “falsa paz” y “bodrio”, denunciando el elevado coste económico de su implementación y responsabilizando a la gestión del anterior Ejecutivo de Gustavo Petro de “la ruina” del país.

“A propósito de los diez años del bodrio que significó el Acuerdo de La Habana con los narcoterroristas de las FARC, conviene recordarles a los colombianos cuánto nos ha costado la falsa paz”, manifestó el mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Según las cifras expuestas por el jefe de Estado, en la última década se asignaron 178,59 billones de pesos colombianos (alrededor de 46.550 millones de euros) a la implementación de lo pactado, de los cuales 109,34 billones (unos 28.500 millones de euros) correspondieron al periodo comprendido entre 2023 y 2026, además de 4,53 billones de pesos (unos 1.180 millones de euros) destinados exclusivamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

CUESTIONÓ LOS RESULTADOS

Frente a este gasto, De la Espriella cuestionó los resultados obtenidos tras una década, señalando la existencia de más de 350.000 hectáreas de cultivos de coca, más de 28.000 integrantes en grupos armados y un incremento en el reclutamiento de menores que, según sus datos, pasó de 130 casos registrados en 2016 a 625 en 2024, además de advertir de que apenas el 36,9% de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron finalizados.

“Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos”, sostuvo el presidente colombiano, quien atribuyó la actual situación financiera del país a “la falsa paz, el despilfarro de recursos públicos y los escándalos de corrupción durante el Gobierno de Petro”.

EXIGIÓ TRANSPARENCIA SOBRE LOS FONDOS

Finalmente, el mandatario exigió transparencia sobre el destino de estos fondos públicos para esclarecer responsabilidades por posibles irregularidades. “Los colombianos merecen saber en qué se utilizó cada peso y quiénes deben responder por las irregularidades que se encuentren. La paz se mide en resultados, no en discursos ni en burocracia”, concluyó.

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