SANTO DOMINGO.- El Archivo General de la Nación (AGN) anunció la celebración de la 13 Feria del Libro de Historia Dominicana, que tendrá como tema “El Caribe: una historia, diversas culturas” y estará dedicada al historiador puertorriqueño Pedro San Miguel, en reconocimiento a su trayectoria académica y aportes al estudio de la historia, la identidad y los procesos sociales de la región caribeña.

La feria se celebrará del 30 de noviembre al 4 de diciembre en las instalaciones del AGN y reunirá a historiadores, investigadores, escritores, docentes, estudiantes, editores y público en general, en un espacio destinado al intercambio de conocimientos, la promoción de la lectura y la difusión de la producción historiográfica nacional e internacional.

Esta edición busca fomentar la reflexión sobre los vínculos históricos, culturales, sociales e intelectuales que han unido a los pueblos caribeños a lo largo del tiempo. Asimismo, promoverá una visión amplia de la historia regional, destacando la diversidad de las sociedades que conforman el Caribe y sus aportes a la construcción de identidades compartidas.

El programa incluirá una conferencia magistral a cargo del historiador homenajeado, Pedro San Miguel, durante la jornada inaugural del lunes 30 de noviembre. Además, el miércoles 2 de diciembre participará en un panel sobre el Caribe, en el que se abordarán sus investigaciones y aportes al estudio de la historia de la región.

Entre las actividades previstas también figuran la puesta en circulación de 17 nuevos títulos del Archivo General de la Nación; el cuentacuentos “En el borde de las islas: literatura e historia en el Caribe actual”, con la participación de Luis Miguel Acosta, Junior Jiménez y César Sánchez Beras; y la proyección del documental La gran oportunidad, producido por Jason Blanco.

Con esta nueva edición, el Archivo General de la Nación reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica, la difusión del conocimiento y la promoción de espacios de diálogo que contribuyan al desarrollo de la investigación histórica y a la valoración del patrimonio documental y cultural de la República Dominicana y del Caribe.

El AGN invita al público a mantenerse atento a sus canales institucionales y a consultar su página web, www.agn.gob.do, donde se ofrecerán más detalles sobre esta edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana.

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