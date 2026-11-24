Paul Beswick, presidente de la Fundación Grupo Punta Cana, entrega a Jorge Tavarez y Manuel Chevalier aporte de dos millones de pesos.

HIGÜEY.- La Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (Abapa) pondrá en marcha este martes la 51 edición del Torneo de Baloncesto Superior de La Altagracia (TBS Higüey 2026-27), denominado “La Tradición”, que tiene en disputa a la Copa Grupo Punta Cana y dedicado al ministro de Deportes Kelvin Cruz.

En la jornada inaugural se enfrentarán los clubes los Piñeros de San Francisco y Centro, a las 7:20 de la noche, mientras que, a las 9:00, lo harán Antonio Guzmán contra Savica, en el polideportivo Leo Tavárez, de la ciudad de Higüey, en la Provincia de La Altagracia.

En el certamen, que inicia este martes 24 de noviembre del 2026 y durará hasta el viernes 15 de enero, competirán además los combinados de Cambelén y San José.

Las informaciones fueron ofrecidas este lunes por el diputado Jorge Tavárez, quien es el presidente de la Abapa, quien trabaja conjuntamente con Manuel Chevalier, a la cabeza del Comité Organizador del 51 TBS Higüey 2026-27, y Hugo Carrasco, director técnico.

Tavárez y Chevalier encabezaron el pasado sábado la Gala Inaugural del 51 TBS Higüey 2026-27, también conocido como el Torneo de Basket Superior Altagraciano, que se realizó en el L’Monani Restaurant, con la presencia de Paul Beswick, presidente de la Fundación Grupo Punta Cana, Snyder Zorrilla, y de la Unión Deportiva de La Altagracia.

También, estuvieron presentes, los diputados Carmen de la Rosa y Jean Carlos Simanca, de Santo Domingo Este; el vicealcalde de Higüey, doctor Pablo Ávila; el director provincial de Deportes, Iván Guillamo; y Domingo Tavárez, expresidente de Abapa

Así como, José Raúl Corporán Chevalier; Luis Moya; el Inmortal y viceministro de Deporte, Fernando Teruel; Jorge Mota; Erick De la Rosa, presidente del Concejo de Regidores de la Alcaldía de Higüey, y los regidores Luz Mireya Cedano, Jefferson Castillo, Berbere Reyes y Santos Laureano, entre otras personalidades.

La ceremonia inició con la oración y bendición del reverendo padre Ángel de la Rosa; las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Manuel Chevalier, quien destacó la trascendencia y longevidad de esta competencia, una verdadera tradición deportiva.

Las centrales las dio Paul Beswick, presidente de la Fundación Grupo Punta Cana, quien reafirmó su compromiso con las iniciativas que contribuyen al desarrollo de la provincia, e hizo la entrega de un aporte económico de dos millones de pesos (RD$2,000,000).

Por su lado, Tavárez, destacó el significado de alcanzar las cinco décadas de celebración del torneo higüeyano, que ha contribuido al fortalecimiento del baloncesto provincial.

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