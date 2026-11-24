POR E. MARGARITA EVE

La relación del ser humano con lo divino ha estado presente a lo largo de la historia. Las experiencias espirituales, las revelaciones y las distintas maneras de interpretar la comunicación con Dios plantean preguntas que merecen abordarse con respeto, conocimiento y discernimiento. No toda experiencia que una persona considera sobrenatural necesariamente tiene ese origen.

En este artículo abordaremos el tema desde la perspectiva judeocristiana, tomando como referencia el caso de Ana Josefa García Cuello, condenada a 20 años de prisión por asesinar a su hija de seis años. Ella manifestó que Dios le pidió hacerlo. Este caso plantea interrogantes sobre la responsabilidad de quienes atribuyen sus acciones a supuestos mensajes divinos.

La Biblia relata que Dios se comunicó directamente con personajes como Adán, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel y Elías. En otros relatos, los mensajes llegaron mediante sueños y visiones, como ocurrió con José, Daniel y Ezequiel. También hubo comunicaciones mediante mensajeros celestiales, como la visita del ángel Gabriel a María para anunciarle el nacimiento de Jesús.

Un episodio significativo aparece en Núm. 12 (RVR1960), cuando Miriam y Aarón cuestionaron la autoridad de Moisés. Dios estableció una distinción entre las comunicaciones mediante sueños y visiones y la relación particular que mantenía con Moisés, con quien hablaba cara a cara. El relato muestra que no todas las experiencias ni las formas de comunicación eran iguales.

En el Nuevo Testamento, Jesús se identifica como el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6). Hebreos 1:1-2 explica que Dios habló antiguamente por medio de los profetas y, posteriormente, mediante su Hijo. Apocalipsis 1:1, por su parte, relata cómo Dios entregó una revelación a Jesucristo, quien la transmitió a Juan por medio de un ángel. Estos pasajes muestran que la Biblia recoge distintas formas de comunicación divina y que hablar o mirar a Dios es muy exclusivo.

La primera carta de Juan 4:1 exhorta a no creer a todo espíritu, sino a examinar si procede de Dios. Este principio invita a evaluar cualquier mensaje que se presente como divino, en lugar de aceptarlo automáticamente. También es necesario valorar si su contenido guarda coherencia con las enseñanzas de Jesucristo y los principios de las Escrituras.

Desde el ámbito de la salud mental, escuchar voces, percibir presencias o recibir supuestos mensajes puede relacionarse con trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión grave con síntomas psicóticos. Estas voces pueden llamar, criticar o dar instrucciones. Sin embargo, una experiencia espiritual, por sí sola, no demuestra la existencia de un trastorno mental ni permite establecer un diagnóstico.

También deben distinguirse los pensamientos intrusivos de las alucinaciones auditivas. La falta de sueño, el consumo de sustancias, ciertos medicamentos y algunas condiciones neurológicas o médicas pueden alterar la percepción. Cuando estas experiencias son recurrentes o generan angustia, conviene buscar una evaluación profesional. Tampoco debe atribuirse automáticamente un origen divino a toda percepción inusual.

Conocí a una persona en Estados Unidos cuya evaluación, antes de establecer un diagnóstico de esquizofrenia, incluyó explorar si sus experiencias podían relacionarse con habilidades de mediumnidad, cartomancia o psíquicas. Este caso evidencia la importancia de considerar distintas explicaciones antes de llegar a una conclusión clínica.

Durante una visita a St. Louis, Missouri, junto a dos amigas, observamos a un hombre vestido de blanco, con los brazos abiertos, frente al Gateway Arch. Una de mis amigas le preguntó por qué lo hacía y respondió que Dios se lo había indicado. Estos escenarios nos llevan a reflexionar sobre las experiencias que atribuimos a lo divino y la importancia de interpretarlas con discernimiento.

L. Ronald Hubbard, en su libro Dianética: la ciencia moderna de la salud mental, desarrolla una explicación propia sobre determinados fenómenos mentales e introduce el concepto de «circuitos demonios» (demon circuits), relacionado con su interpretación de ciertas experiencias y percepciones.

Afirmar que se recibe un mensaje divino implica una gran responsabilidad. Toda experiencia espiritual requiere discernimiento y toda interpretación debe examinarse a la luz de sus consecuencias. La fe no está reñida con la razón ni debe utilizarse para justificar el daño a otros. No basta con afirmar que se habla en nombre de Dios; también hay que actuar con conciencia y responsabilidad.

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JPM