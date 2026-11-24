SANTO DOMINGO – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) reunió 21 proyectos de innovación desarrollados por estudiantes preuniversitarios de diferentes centros educativos del país durante la II Feria Intercolegial INTEC STEM 2026, una iniciativa que busca despertar vocaciones científicas, fomentar la creatividad y conectar el talento joven con las oportunidades de desarrollo tecnológico de República Dominicana.

La feria, organizada mediante el programa INTEC STEM del Centro de Estudios Educativos (CEED), recibió 56 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 21 propuestas que aplican conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para responder a problemáticas de sus comunidades.

Durante la conferencia central, el ingeniero telemático Darían Vargas exhortó a los estudiantes a superar el miedo a las disciplinas científicas, cuestionar las limitaciones de su entorno y prepararse para un mercado laboral marcado por la inteligencia artificial, la automatización y las transformaciones tecnológicas.

“Aquí se está soñando hoy”, expresó Vargas al reconocer los proyectos de los estudiantes, tras compartir experiencias personales sobre las dificultades educativas y económicas que enfrentó antes de desarrollar su trayectoria profesional.

El conferencista advirtió sobre la necesidad de que República Dominicana fortalezca su capacidad para desarrollar tecnología, en lugar de limitarse a consumir los productos y servicios creados en otros países, y señaló que la formación de profesionales en áreas científicas resulta fundamental para participar en las cadenas globales de valor.

En ese sentido, destacó el papel que pueden desempeñar las nuevas generaciones en sectores como la ingeniería, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y los semiconductores, al considerar que el desarrollo del talento humano será determinante para aprovechar las oportunidades que surjan de estas industrias.

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