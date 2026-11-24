SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano defiende el retiro gradual de los subsidios generalizados a los combustibles para evitar aumentos bruscos de precios que perjudiquen a los consumidores, informó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

El funcionario explicó que la eliminación inmediata de esas ayudas tendría consecuencias importantes sobre los costos internos y afectaría en especial a los hogares de ingresos medios y bajos, por lo que las autoridades prefieren trasladar de manera progresiva a los usuarios los incrementos derivados de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

Díaz abordó el tema durante una conferencia sobre las perspectivas de la economía global y la experiencia de Chile, celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

PRESIÓN PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

El titular de Hacienda reconoció que la permanencia de los subsidios representa una presión para las finanzas públicas, por lo que defendió una reorientación de esos recursos hacia los sectores de menores ingresos mediante programas de asistencia social.

En ese sentido, mencionó iniciativas como Supérate y los subsidios sectoriales, con los cuales el Estado procura proteger al 30 o 40 por ciento más vulnerable de la población, en lugar de extender las ayudas de manera indiscriminada.

El ministro consideró que las transferencias focalizadas permiten concentrar el gasto público en los hogares que más necesitan respaldo económico y señaló que el país dispone de mapas de pobreza y mecanismos de identificación para determinar quiénes deben recibir esos beneficios.

IMPACTO EN PRESUPUESTO Y COSTO DE VIDA

La discusión sobre el retiro de los subsidios adquiere relevancia por su incidencia en el presupuesto estatal y en los costos de transporte, producción y alimentos, debido a la repercusión de los precios internacionales de los hidrocarburos.